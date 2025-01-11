В Нижневартовске перекроют несколько улиц

В Нижневартовске (ХМАО) 19 января во время празднования Крещения с 7 до 23 часов перекроют участок улицы Пикмана и проезд Куропаткина. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«В связи с проведением 19 января Крестного хода и других мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня, временно ограничат движение транспортных средств. С 7.00 до 23.00 ограничение будет действовать на улице Г.И. Пикмана (в границах улиц Чапаева и Ханты-Мансийской) и на проезде Куропаткина (в границах улиц Г.И. Пикмана и улицы 60 лет Октября)», — сообщается в telegram-канале мэрии Нижневартовска.
Крестный ход и великое освящение воды будет организовано на набережной реки Оби в районе храма Рождества Христова в 10:30. Божественная литургия состоится в 8:15. Также на территории храмов жители смогут набрать крещенскую воду.
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