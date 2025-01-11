МЧС выпустило экстренное предупреждение жителям ХМАО

На территории ХМАО в Березовском и Белоярском районах в ночь на 13 января ожидается сильный снегопад. Об этом жителей региона предупредили в окружном Управлении МЧС.
«Экстренное предупреждение о наступлении неблагоприятных явлений погоды. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 13 января местами по ХМАО в Белоярском и Березовском районах ожидается сильный снег», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В Югре 10 января из-за сильных снегопадов были перекрыты дороги. В Сургуте обильные осадки привели к транспортному коллапсу.
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