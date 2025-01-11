11 января 2025
10 января 2025

МЧС выпустило экстренное предупреждение жителям ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели предупредили югорчан о сильном снегопаде
Спасатели предупредили югорчан о сильном снегопаде Фото:

На территории ХМАО в Березовском и Белоярском районах в ночь на 13 января ожидается сильный снегопад. Об этом жителей региона предупредили в окружном Управлении МЧС.

«Экстренное предупреждение о наступлении неблагоприятных явлений погоды. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 13 января местами по ХМАО в Белоярском и Березовском районах ожидается сильный снег», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В Югре 10 января из-за сильных снегопадов были перекрыты дороги. В Сургуте обильные осадки привели к транспортному коллапсу.

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На территории ХМАО в Березовском и Белоярском районах в ночь на 13 января ожидается сильный снегопад. Об этом жителей региона предупредили в окружном Управлении МЧС. «Экстренное предупреждение о наступлении неблагоприятных явлений погоды. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 13 января местами по ХМАО в Белоярском и Березовском районах ожидается сильный снег», — сообщается в telegram-канале ведомства. В Югре 10 января из-за сильных снегопадов были перекрыты дороги. В Сургуте обильные осадки привели к транспортному коллапсу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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