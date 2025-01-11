В Нижневартовске (ХМАО) на соревнованиях по силовому экстриму спортсмены установили новый рекорд округа. Втроем они смогли поднять в становой тяге штангу весом 850 килограммов, сообщили в администрации города, сообщила пресс-служба мэрии.
«Новый рекорд был установлен на силовом шоу, которое состоялось в Нижневартовске. Сильнейшие атлеты округа, а также мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу и восьмикратный чемпион России Михаил Кокляев смогли поднять на троих в становой тяге 850 кг», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Кроме прочего, спортсмены соревновались в толкании болотохода весом в одну тонну и поднимали бревна весом более сотни килограммов. Состязания прошли про поддержке ассоциации силачей России и «Северного десанта».
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО протащил сорокатонный самолет и установил рекорд. Максим Гамецкий сдвинул с места самолет Boeing 737—500.
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