11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО тяжелоатлеты установили рекорд, подняв штангу весом в 850 килограммов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске на соревнованиях по силовому экстриму спортсмены подняли штангу весом в 850 килограммов
В Нижневартовске на соревнованиях по силовому экстриму спортсмены подняли штангу весом в 850 килограммов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на соревнованиях по силовому экстриму спортсмены установили новый рекорд округа. Втроем они смогли поднять в становой тяге штангу весом 850 килограммов, сообщили в администрации города, сообщила пресс-служба мэрии. 

«Новый рекорд был установлен на силовом шоу, которое состоялось в Нижневартовске. Сильнейшие атлеты округа, а также мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу и восьмикратный чемпион России Михаил Кокляев смогли поднять на троих в становой тяге 850 кг», — сообщили в telegram-канале мэрии. 

Кроме прочего, спортсмены соревновались в толкании болотохода весом в одну тонну и поднимали бревна весом более сотни килограммов. Состязания прошли про поддержке ассоциации силачей России и «Северного десанта». 

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО протащил сорокатонный самолет и установил рекорд. Максим Гамецкий сдвинул с места самолет Boeing 737—500.

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В Нижневартовске (ХМАО) на соревнованиях по силовому экстриму спортсмены установили новый рекорд округа. Втроем они смогли поднять в становой тяге штангу весом 850 килограммов, сообщили в администрации города, сообщила пресс-служба мэрии.  «Новый рекорд был установлен на силовом шоу, которое состоялось в Нижневартовске. Сильнейшие атлеты округа, а также мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу и восьмикратный чемпион России Михаил Кокляев смогли поднять на троих в становой тяге 850 кг», — сообщили в telegram-канале мэрии.  Кроме прочего, спортсмены соревновались в толкании болотохода весом в одну тонну и поднимали бревна весом более сотни килограммов. Состязания прошли про поддержке ассоциации силачей России и «Северного десанта».  Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО протащил сорокатонный самолет и установил рекорд. Максим Гамецкий сдвинул с места самолет Boeing 737—500.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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