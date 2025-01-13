ТАСС: вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в РФ из-за скандала с Захаровой

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Чиновницу из Эстонии внесли в стоп-лист РФ в ответ на аннулирование визы Захаровой
Чиновницу из Эстонии внесли в стоп-лист РФ в ответ на аннулирование визы Захаровой Фото:

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Данное решение является ответом на аннулирование визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед совещанием глав МИД ОБСЕ, сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.

«Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», — передает агентство слова собеседника. По словам источника, это ответ на то, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне вылета делегации РФ на совещание министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2024 года. 

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Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Данное решение является ответом на аннулирование визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед совещанием глав МИД ОБСЕ, сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Москве. «Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», — передает агентство слова собеседника. По словам источника, это ответ на то, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне вылета делегации РФ на совещание министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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