ТАСС: вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в РФ из-за скандала с Захаровой

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Данное решение является ответом на аннулирование визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед совещанием глав МИД ОБСЕ, сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.
«Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», — передает агентство слова собеседника. По словам источника, это ответ на то, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне вылета делегации РФ на совещание министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2024 года.
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