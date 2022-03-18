В Британии прекращают вещание RT

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный инвестиционный форум
У телеканала RT отозвали лицензию в Великобритании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британский медиарегулятор объявил о прекращении вещания телеканала RT на территории страны. Решение вступает в силу в сегодняшнего дня.

«18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно», — пишет RT.

Ранее YouTube удалил немецкоязычные каналы RT. Позже из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Google заблокировал все европейские аккаунты RT, сообщает телеканал 360. Google также отменил монетизацию всех российских государственных СМИ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британский медиарегулятор объявил о прекращении вещания телеканала RT на территории страны. Решение вступает в силу в сегодняшнего дня. «18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно», — пишет RT. Ранее YouTube удалил немецкоязычные каналы RT. Позже из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Google заблокировал все европейские аккаунты RT, сообщает телеканал 360. Google также отменил монетизацию всех российских государственных СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...