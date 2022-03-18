В Британии прекращают вещание RT

Британский медиарегулятор объявил о прекращении вещания телеканала RT на территории страны. Решение вступает в силу в сегодняшнего дня. «18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно», — пишет RT. Ранее YouTube удалил немецкоязычные каналы RT. Позже из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Google заблокировал все европейские аккаунты RT, сообщает телеканал 360. Google также отменил монетизацию всех российских государственных СМИ.