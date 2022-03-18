В Британии прекращают вещание RT 18 марта 2022 в 13:25 Размер текста - 17 + У телеканала RT отозвали лицензию в Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский медиарегулятор объявил о прекращении вещания телеканала RT на территории страны. Решение вступает в силу в сегодняшнего дня. «18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно», — пишет RT. Ранее YouTube удалил немецкоязычные каналы RT. Позже из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Google заблокировал все европейские аккаунты RT, сообщает телеканал 360. Google также отменил монетизацию всех российских государственных СМИ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Британский медиарегулятор объявил о прекращении вещания телеканала RT на территории страны. Решение вступает в силу в сегодняшнего дня. «18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно», — пишет RT. Ранее YouTube удалил немецкоязычные каналы RT. Позже из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Google заблокировал все европейские аккаунты RT, сообщает телеканал 360. Google также отменил монетизацию всех российских государственных СМИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям