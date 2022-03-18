Бабушка из Екатеринбурга купила криптовалюту, потеряв 3 миллиона

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Аферисты украли у бабушки около трех миллионов рублей Фото:

Пенсионерка из Екатеринбурга Клавдия поверила мошенникам, представившимся менеджерами корпорации «Газпром», и внесла на фейковый криптовалютный счет три миллиона рублей. Об этом она сообщила журналистам.

«Следуя инструкциям [мошенников], Клавдия Афанасьевна внесла на криптокошелек 100 тысяч рублей. Эта сумма отобразилась „на балансе“, за которым она наблюдала через установленную программу», — передает портал Е1.ru. Пенсионерка поверила аферисту и перевела в криптовалюту 1,7 млн, а затем еще 1,2 млн.

Мошенники убеждали Клавдию, что она получит значительную прибыль от инвестиций. Однако через неделю счет заблокировали, и пенсионерка потеряла деньги.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что из-за действий мошенников возбуждено уголовное дело. Заявление поступило в городской отдел полиции №4.

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Пенсионерка из Екатеринбурга Клавдия поверила мошенникам, представившимся менеджерами корпорации «Газпром», и внесла на фейковый криптовалютный счет три миллиона рублей. Об этом она сообщила журналистам. «Следуя инструкциям [мошенников], Клавдия Афанасьевна внесла на криптокошелек 100 тысяч рублей. Эта сумма отобразилась „на балансе“, за которым она наблюдала через установленную программу», — передает портал Е1.ru. Пенсионерка поверила аферисту и перевела в криптовалюту 1,7 млн, а затем еще 1,2 млн. Мошенники убеждали Клавдию, что она получит значительную прибыль от инвестиций. Однако через неделю счет заблокировали, и пенсионерка потеряла деньги. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что из-за действий мошенников возбуждено уголовное дело. Заявление поступило в городской отдел полиции №4.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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