Машина скорой помощи ехала на вызов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На перекрестке улиц Крауля и Мельникова в Екатеринбурге автомобиль отбросило на тротуар после столкновения с машиной скорой помощи. Как сообщили URA.RU в городском отделе ГИБДД, от удара легковушка снесла ограждение и дорожный знак, которые обрушились на пешеходов. По имеющейся информации, пострадавших двое.

«Автомобиль скорой медицинской помощи двигался по Мельникова со стороны Репина на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. При проезде перекрестка Крауля-Мельникова допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, после удара Mitsubishi допускает наезд на ограждение и дорожный знак пешеходный переход, знак и ограждение упали на двух пешеходов», — сообщили в отделе ГИБДД.

Сейчас на месте работают врачи и инспекторы. О состоянии пешеходов пока не сообщается. Устанавливаются все обстоятельства аварии и количество пострадавших.

Фото: telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга