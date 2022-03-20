20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

В Екатеринбурге иномарку вынесло на тротуар после ДТП со скорой. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, сугроб, машина скорой помощи
Машина скорой помощи ехала на вызов (фото из архива) Фото:

На перекрестке улиц Крауля и Мельникова в Екатеринбурге автомобиль отбросило на тротуар после столкновения с машиной скорой помощи. Как сообщили URA.RU в городском отделе ГИБДД, от удара легковушка снесла ограждение и дорожный знак, которые обрушились на пешеходов. По имеющейся информации, пострадавших двое.

«Автомобиль скорой медицинской помощи двигался по Мельникова со стороны Репина на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. При проезде перекрестка Крауля-Мельникова допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, после удара Mitsubishi допускает наезд на ограждение и дорожный знак пешеходный переход, знак и ограждение упали на двух пешеходов», — сообщили в отделе ГИБДД.

Сейчас на месте работают врачи и инспекторы. О состоянии пешеходов пока не сообщается. Устанавливаются все обстоятельства аварии и количество пострадавших.

Фото:

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На перекрестке улиц Крауля и Мельникова в Екатеринбурге автомобиль отбросило на тротуар после столкновения с машиной скорой помощи. Как сообщили URA.RU в городском отделе ГИБДД, от удара легковушка снесла ограждение и дорожный знак, которые обрушились на пешеходов. По имеющейся информации, пострадавших двое. «Автомобиль скорой медицинской помощи двигался по Мельникова со стороны Репина на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. При проезде перекрестка Крауля-Мельникова допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, после удара Mitsubishi допускает наезд на ограждение и дорожный знак пешеходный переход, знак и ограждение упали на двух пешеходов», — сообщили в отделе ГИБДД. Сейчас на месте работают врачи и инспекторы. О состоянии пешеходов пока не сообщается. Устанавливаются все обстоятельства аварии и количество пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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