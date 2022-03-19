СК: задержанные тюменские чиновники похитили более 60 млн рублей

При обысках у фигурантов уголовного дела нашли более 30 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Задержанные ФСБ бывший начальник отдела управления земельного фонда Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, два бывших сотрудника этой же организации и двое гражданских лиц, через махинации с продажей земельных участков, принадлежащих государству, «заработали» более 60 млн рублей. Об этом без указания имен на своем официальном сайте сообщает пресс-служба регионального управления СК по Тюменской области.

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемые, действуя группой лиц, включающей должностных лиц Росимущества и гражданских лиц, разработали преступную схему. Их деятельность сводилась к хищению права на земельный участок площадью чуть менее 10 гектаров, расположенного в Тюменском районе, под видом совершения сделки в виде заключения договора купли-продажи между МТУ Росимуществом и коммерческой организацией. Ущерб от действий группы оценивается в размере не менее 60 млн рублей», — сообщает СК по Тюменской области.

Там уточнили, что разработкой ОПГ занимались сотрудники регионального СК, ФСБ России по Тюменской области, УЭБ и ПК УМВД России. При обысках у обвиняемых изъяли документацию и денежные средства — более 30 млн рублей.

Как ранее указывало URA.RU, Ленинским судом Тюмени по подозрению в мошенничестве до 15 мая отправлены в СИЗО начальник Службы безопасности ТюмГУ Михаил Захаров, его сын Захар Захаров, Александр Томилов и Денис Авдеев. Еще один фигурант уголовного дела, Сергей Скоробогатов, на время следствия отправлен под домашний арест.

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