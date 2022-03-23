Авиакомпания «Ямал» отменила рейсы в Краснодар

Пока запрет продлен только до первого апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания «Ямал» отменила рейсы в аэропорт Краснодара до 1 апреля 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Да, мы отменили рейсы, выполняемые авиакомпанией „Ямал“ в аэропорт Краснодара. Пока запрет продлен только до 1 апреля», — уточнили в пресс-службе. Остальные рейсы продолжат летать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» отменила рейсы в аэропорт Краснодара до 26 марта. Сегодня, 24 марта, Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В стране были отменены практически все рейсы к южным границам после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Авиакомпания «Ямал» по указу Росавиации уже отменяла рейсы в Краснодар 1 марта, однако ограничения пришлось продлить до 26 марта. Также значительно сократился объем зарубежных авиарейсов: страны Запада в рамках санкций закрыли свои аэропорты для граждан России.