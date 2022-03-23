23 марта 2022

Главная тюменская коммунистка хочет заставить осужденных работать

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет тюменской областной думы областной думы по АПК. Тюмень, казанцева тамара
Тамара Казанцева считает, что заключенные должны работать, чтобы не потерять привычку к труду после освобождения Фото:

Глава фракции КПРФ в Тюменской облдуме Тамара Казанцева предложила изменить федеральное законодательство для того, чтобы заключенные колоний получали работу во время и после отбывания срока. Об этом депутат заявила на заседании комитета по социальной политике.

«Заключенные, отбывая наказание, практически ничем не заняты. Просто выходят на построение и все. Сейчас они не работают в местах лишения свободы, а когда выходят — то вообще не хотят работать. Если человек не работал десять лет, то у него нет и привычки к труду. На мой взгляд, эту ситуацию надо менять», — цитирует заявление Казанцевой на заседании комитета пресс-служба Тюменской областной думы.

Чтобы инициировать изменения в федеральное законодательство, Тамара Казанцева привлекла к работе депутата Госдумы Виктора Соболева. Глава Тюменского обкома КПРФ предложила заключать договоры с производствами, которые будут готовы предоставлять работу заключенным и тем, кто отбыл свой срок. Еще одна идея — давать таким работодателям налоговые льготы.

Ранее URA.RU писало, что Тамара Казанцева призвала дать льготу помощникам депутатов облдумы. В частности, выделить им бесплатные места на парковке.

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Глава фракции КПРФ в Тюменской облдуме Тамара Казанцева предложила изменить федеральное законодательство для того, чтобы заключенные колоний получали работу во время и после отбывания срока. Об этом депутат заявила на заседании комитета по социальной политике. «Заключенные, отбывая наказание, практически ничем не заняты. Просто выходят на построение и все. Сейчас они не работают в местах лишения свободы, а когда выходят — то вообще не хотят работать. Если человек не работал десять лет, то у него нет и привычки к труду. На мой взгляд, эту ситуацию надо менять», — цитирует заявление Казанцевой на заседании комитета пресс-служба Тюменской областной думы. Чтобы инициировать изменения в федеральное законодательство, Тамара Казанцева привлекла к работе депутата Госдумы Виктора Соболева. Глава Тюменского обкома КПРФ предложила заключать договоры с производствами, которые будут готовы предоставлять работу заключенным и тем, кто отбыл свой срок. Еще одна идея — давать таким работодателям налоговые льготы. Ранее URA.RU писало, что Тамара Казанцева призвала дать льготу помощникам депутатов облдумы. В частности, выделить им бесплатные места на парковке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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