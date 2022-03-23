23 марта 2022

Челябинские подростки расстреляли припаркованные автомобили. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Делом занимаются правоохранительные органы Фото:

В нескольких районах Челябинска подростки по ночам расстреливают из пистолетов припаркованные чужие автомобили. Один из таких случаев попал на камеру видеонаблюдения в Ленинском районе. Видео опубликовали в социальных сетях.

На видео в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» молодой человек с предметом, похожим на пистолет, делает несколько выстрелов по окнам автомобиля. Стекла разбиваются. После этого парень с оружием уходит.

Это не единичный случай в городе. В этом же паблике автовладельцы Советского района сообщили, что на прошлой неделе тоже пострадали от рук хулиганов.

В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что владелец автомобиля из Ленинского района написал заявление. Оно было принято, и в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, видеозапись изучается оперативниками.

В сентябре 2021 года в Челябинске была задержана группа школьников, которая отметила день знаний алкоголем и стала угрожать местному жителю пистолетом. Подросткам было назначено наказание в виде штрафа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В нескольких районах Челябинска подростки по ночам расстреливают из пистолетов припаркованные чужие автомобили. Один из таких случаев попал на камеру видеонаблюдения в Ленинском районе. Видео опубликовали в социальных сетях. На видео в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» молодой человек с предметом, похожим на пистолет, делает несколько выстрелов по окнам автомобиля. Стекла разбиваются. После этого парень с оружием уходит. Это не единичный случай в городе. В этом же паблике автовладельцы Советского района сообщили, что на прошлой неделе тоже пострадали от рук хулиганов. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что владелец автомобиля из Ленинского района написал заявление. Оно было принято, и в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, видеозапись изучается оперативниками. В сентябре 2021 года в Челябинске была задержана группа школьников, которая отметила день знаний алкоголем и стала угрожать местному жителю пистолетом. Подросткам было назначено наказание в виде штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...