Делом занимаются правоохранительные органы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В нескольких районах Челябинска подростки по ночам расстреливают из пистолетов припаркованные чужие автомобили. Один из таких случаев попал на камеру видеонаблюдения в Ленинском районе. Видео опубликовали в социальных сетях.

На видео в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» молодой человек с предметом, похожим на пистолет, делает несколько выстрелов по окнам автомобиля. Стекла разбиваются. После этого парень с оружием уходит.

Это не единичный случай в городе. В этом же паблике автовладельцы Советского района сообщили, что на прошлой неделе тоже пострадали от рук хулиганов.

В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что владелец автомобиля из Ленинского района написал заявление. Оно было принято, и в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, видеозапись изучается оперативниками.

В сентябре 2021 года в Челябинске была задержана группа школьников, которая отметила день знаний алкоголем и стала угрожать местному жителю пистолетом. Подросткам было назначено наказание в виде штрафа.