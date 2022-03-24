Россияне не могут добавить новые карты «Мир» в Apple Pay

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Деньги. Курган, платежная система, банковская карта, купюра, зарплата, карта, банкнота, карта мир, деньги, наличные, зп
Ранее добавленные в Apple Pay карты «Мир» продолжают работать как прежде Фото:
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Россияне не могут добавить в Apple Pay новые карты отечественной платежной системы «Мир». Об этом сообщают читатели URA.RU. Добавленные ранее карты по-прежнему доступны.

«Карта недоступна. В настоящее время нельзя использовать эту карту в системе Apple Pay», — такое сообщения видят владельцы техники Apple при попытке добавить карту «Мир» в платежный сервис.

Хотя новые карты нельзя подключить к Apple Pay, старые по-прежнему доступны. Оплата по ним проходит без проблем, рассказали читатели URA.RU.

Ранее платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в РФ. Центробанк РФ сообщил, что ранее выпущенные карты будут функционировать в России. Однако расплачиваться ими за рубежом и в иностранных интернет-магазинах будет невозможно. После этого карты Visa и MasterCard стали недоступны в приложениях Apple Pay и Google Pay.

Компания Apple ограничила работу платежного сервиса в России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это было вынужденным шагом — Россия должна была защитить граждан Донбасса от действий Киева. После этого деятельность в стране приостановили Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Издание The Wall Street Journal отмечало, что корпорации находятся под давлением политиков и активистов, хотя сами хотят остаться в России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки экономической, политической и информационной войны».

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Россияне не могут добавить в Apple Pay новые карты отечественной платежной системы «Мир». Об этом сообщают читатели URA.RU. Добавленные ранее карты по-прежнему доступны. «Карта недоступна. В настоящее время нельзя использовать эту карту в системе Apple Pay», — такое сообщения видят владельцы техники Apple при попытке добавить карту «Мир» в платежный сервис. Хотя новые карты нельзя подключить к Apple Pay, старые по-прежнему доступны. Оплата по ним проходит без проблем, рассказали читатели URA.RU. Ранее платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в РФ. Центробанк РФ сообщил, что ранее выпущенные карты будут функционировать в России. Однако расплачиваться ими за рубежом и в иностранных интернет-магазинах будет невозможно. После этого карты Visa и MasterCard стали недоступны в приложениях Apple Pay и Google Pay. Компания Apple ограничила работу платежного сервиса в России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это было вынужденным шагом — Россия должна была защитить граждан Донбасса от действий Киева. После этого деятельность в стране приостановили Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Издание The Wall Street Journal отмечало, что корпорации находятся под давлением политиков и активистов, хотя сами хотят остаться в России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки экономической, политической и информационной войны».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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