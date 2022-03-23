Дебоширы были доставлены в отдел полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

В одной из саун Челябинска посетители решили выяснить отношения и устроили драку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», персоналу заведения пришлось вызывать группу быстрого реагирования (ГБР).

«Сигнал „тревога“ поступил на пульт охранного предприятия „Витязь“ в 10 часов вечера. ГБР незамедлительно выдвинулась на объект. Охранники увидели, что посетители выясняют отношения на кулаках», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия.

В ЧОП добавили, что дебоширы угрожали охранникам расправой. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет. На прибывших сотрудников полиции неизвестные также пытались напасть.

Совместными действиями хулиганов удалось усмирить и доставить в районное отделение полиции. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в ситуации.

Ранее в другой сауне Челябинска неадекватный мужчина набрасывался с кулаками на посетителей. Происшествие произошло в октябре 2021 года. Мужчина был без одежды, сотрудники сауны пытались завести его в здание.

Посетители, устроившую драку в здании сауны Фото: «Охранное предприятие «Витязь» в «ВКонтакте»

Дебоширы угрожали охранникам пистолетом Фото: «Охранное предприятие «Витязь» в «ВКонтакте»

Дебоширы были задержаны и доставлены в районный пункт полиции Фото: «Охранное предприятие «Витязь» в «ВКонтакте»