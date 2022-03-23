23 марта 2022

В челябинской сауне посетители устроили драку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебоширы были доставлены в отдел полиции Фото:

В одной из саун Челябинска посетители решили выяснить отношения и устроили драку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», персоналу заведения пришлось вызывать группу быстрого реагирования (ГБР).

«Сигнал „тревога“ поступил на пульт охранного предприятия „Витязь“ в 10 часов вечера. ГБР незамедлительно выдвинулась на объект. Охранники увидели, что посетители выясняют отношения на кулаках», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия.

В ЧОП добавили, что дебоширы угрожали охранникам расправой. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет. На прибывших сотрудников полиции неизвестные также пытались напасть.

Совместными действиями хулиганов удалось усмирить и доставить в районное отделение полиции. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в ситуации.

Ранее в другой сауне Челябинска неадекватный мужчина набрасывался с кулаками на посетителей. Происшествие произошло в октябре 2021 года. Мужчина был без одежды, сотрудники сауны пытались завести его в здание.

Посетители, устроившую драку в здании сауны
Фото:
Дебоширы угрожали охранникам пистолетом
Фото:
Дебоширы были задержаны и доставлены в районный пункт полиции
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В одной из саун Челябинска посетители решили выяснить отношения и устроили драку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», персоналу заведения пришлось вызывать группу быстрого реагирования (ГБР). «Сигнал „тревога“ поступил на пульт охранного предприятия „Витязь“ в 10 часов вечера. ГБР незамедлительно выдвинулась на объект. Охранники увидели, что посетители выясняют отношения на кулаках», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия. В ЧОП добавили, что дебоширы угрожали охранникам расправой. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет. На прибывших сотрудников полиции неизвестные также пытались напасть. Совместными действиями хулиганов удалось усмирить и доставить в районное отделение полиции. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в ситуации. Ранее в другой сауне Челябинска неадекватный мужчина набрасывался с кулаками на посетителей. Происшествие произошло в октябре 2021 года. Мужчина был без одежды, сотрудники сауны пытались завести его в здание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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