Власти ЯНАО заключили важное соглашение с «дочкой» Газпрома

ЯНАО совместно с ООО «Газпромтранс» будут изучать вечную мерзлоту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и генеральный директор ООО «Газпромтранс» Максим Мироненко подписали соглашение о взаимодействии в изучении вечной мерзлоты. Округ и компания будут обмениваться информацией геологическом строении и свойствах грунтов на железной дороге «Обская — Бованенково — Карская» и объектах, расположенных вдоль нее.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор ООО „Газпромтранс“ Максим Мироненко подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает обмен информацией о геологическом строении и свойствах грунтов, ландшафтов, термометрии на железной дороге „Обская — Бованенково — Карская“ и объектах, расположенных вдоль нее», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Как добавил Дмитрий Артюхов, в ЯНАО выстраивается система мониторинга, которая позволит анализировать данные и вырабатывать решения. «Взаимодействие и обмен информацией позволят нам сделать работу более эффективной», — приводит слова главы ЯНАО пресс-служба.

«Экологическая повестка Арктики находится в зоне нашего постоянного внимания. Объекты железнодорожной линии Обская — Бованенково — Карская возведены на вечномерзлых грунтах и рассчитаны на многие годы надежной эксплуатации. „Газпромтранс“ заинтересован в поддержании высокого уровня экологической и технологической безопасности объектов. Уверен, что обмен информацией в области изучения вечной мерзлоты будет способствовать решению этой задачи», — сказал генеральный директор ООО «Газпромтранс» Максим Мироненко.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделят 49 миллионов рублей на изучение мерзлоты и природных процессов Российскому центру освоения Арктики власти. На эти средства власти планируют доукомплектовать два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож.

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