Тюменцы, застрявшие в Египте на месяц, вернулись домой

25 марта 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Тюменские туристы находились в Египте почти месяц Фото: Алена Полозова © URA.RU Тюменцы, которые застряли в Египте почти на месяц, вернулись домой. Об этом стало известно журналистам. Они должны были прилететь в РФ еще 11 марта, но возникли проблемы с транспортировкой. «Турагенты уведомили всех о наличии рейса до Сочи, потом до Москвы. Самолет авиакомпании Red Wings был забит битком, если честно, то не знаю, вошли ли все желающие на борт. Дорога получается затяжная по времени», — сообщает издание «72.ру» со ссылкой на слова тюменца Станислава Бохана. Туристов предупредили о том, что появилась возможность улететь домой незадолго до самого рейса. Из Египта им предстоял ночной перелет в Сочи, а затем вечером еще один перелет уже до Москвы. Дальше все туристы добирались кто как мог. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания «Победа» лишила тюменцев полетов на юг страны. Перелеты из Тюмени в Сочи приостановлены на месяц. В целях безопасности аэропорты, которые находятся вблизи границ с Украиной, где в данный момент проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны, не принимают самолеты. В федеральном ведомстве рекомендовали использовать аэропорт Сочи для построения альтернативных маршрутов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменцы, которые застряли в Египте почти на месяц, вернулись домой. Об этом стало известно журналистам. Они должны были прилететь в РФ еще 11 марта, но возникли проблемы с транспортировкой. «Турагенты уведомили всех о наличии рейса до Сочи, потом до Москвы. Самолет авиакомпании Red Wings был забит битком, если честно, то не знаю, вошли ли все желающие на борт. Дорога получается затяжная по времени», — сообщает издание «72.ру» со ссылкой на слова тюменца Станислава Бохана. Туристов предупредили о том, что появилась возможность улететь домой незадолго до самого рейса. Из Египта им предстоял ночной перелет в Сочи, а затем вечером еще один перелет уже до Москвы. Дальше все туристы добирались кто как мог. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания «Победа» лишила тюменцев полетов на юг страны. Перелеты из Тюмени в Сочи приостановлены на месяц. В целях безопасности аэропорты, которые находятся вблизи границ с Украиной, где в данный момент проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны, не принимают самолеты. В федеральном ведомстве рекомендовали использовать аэропорт Сочи для построения альтернативных маршрутов.