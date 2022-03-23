Тюменцев на месяц лишили рейсов на юг страны

Рейсы «Победы» из Тюмени в Сочи отменили более чем на месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Авиакомпания «Победа» более чем на месяц отменила перелеты по направлению Тюмень—Сочи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

«В расписание полетов внесены изменения. Авиакомпания „Победа“ отменила рейс ДР321/322 Сочи — Тюмень — Сочи, на период с 26 марта по 30 апреля», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Рощино.

Данные полеты были запланированы дважды в неделю, по средам и субботам. Причину отмены в авиагавани Тюмени не уточнили. В пресс-службу АК «Победа» направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля. Аэропорты не принимают самолеты в целях безопасности, так как находятся вблизи границ с Украиной, где в настоящее время проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. При этом аэропорт Сочи в список закрытых не попал. В федеральном ведомстве его как раз рекомендовали использовать для построения альтернативных маршрутов.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. Мера была вынужденной, в целях остановки геноцида мирного населения Донбасса. Перед этим Россия признала ДНР и ЛНР как независимые республики, заключила с ними договор о дружбе и ответила на просьбу о предоставлении помощи в отражении агрессии. Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, в начале действий властям Украины было предложено вывести свои войска с территории Донбасса, однако они отказались.

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