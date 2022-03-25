В Минобороны РФ рассказали про парад 9 мая в Екатеринбурге

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Парад Победы в Екатеринбурге, вов, день победы, парад победы
На мероприятиях Дня Победы примут участие около 50 тысяч военных Центрального военного округа Фото:

В Екатеринбурге пройдет традиционный военный парад в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Информация содержится на официальном сайте Минобороны РФ.

«В этом году в границах ответственности военного округа проведем военные парады в Екатеринбурге, Самаре и в Новосибирске», — заявил командующий ЦВО. Также генерал-полковник рассказал, что на парад планируется привлечь более двухсот единиц военной техники и около тридцати летательных аппаратов, а также около шести тысяч человек, 3500 из которых будут представлять Министерство обороны РФ.

В мероприятиях Дня Победы примут участие около 50 тысяч военных Центрального военного округа. Кроме военнослужащих в праздновании будут участвовать представители региональных управлений Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН, а также юнармейцы и воспитанники суворовских и кадетских училищ.

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В Екатеринбурге пройдет традиционный военный парад в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Информация содержится на официальном сайте Минобороны РФ. «В этом году в границах ответственности военного округа проведем военные парады в Екатеринбурге, Самаре и в Новосибирске», — заявил командующий ЦВО. Также генерал-полковник рассказал, что на парад планируется привлечь более двухсот единиц военной техники и около тридцати летательных аппаратов, а также около шести тысяч человек, 3500 из которых будут представлять Министерство обороны РФ. В мероприятиях Дня Победы примут участие около 50 тысяч военных Центрального военного округа. Кроме военнослужащих в праздновании будут участвовать представители региональных управлений Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН, а также юнармейцы и воспитанники суворовских и кадетских училищ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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