В Минобороны РФ рассказали про парад 9 мая в Екатеринбурге

На мероприятиях Дня Победы примут участие около 50 тысяч военных Центрального военного округа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет традиционный военный парад в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Информация содержится на официальном сайте Минобороны РФ.

«В этом году в границах ответственности военного округа проведем военные парады в Екатеринбурге, Самаре и в Новосибирске», — заявил командующий ЦВО. Также генерал-полковник рассказал, что на парад планируется привлечь более двухсот единиц военной техники и около тридцати летательных аппаратов, а также около шести тысяч человек, 3500 из которых будут представлять Министерство обороны РФ.

В мероприятиях Дня Победы примут участие около 50 тысяч военных Центрального военного округа. Кроме военнослужащих в праздновании будут участвовать представители региональных управлений Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН, а также юнармейцы и воспитанники суворовских и кадетских училищ.