В ХМАО предприниматели объяснили рост цен на моторное масло

В ХМАО цена на моторные масла выросла в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ХМАО владельцы магазинов автозапчастей вынуждены поднимать цену на моторные масла в несколько раз из-за роста стоимости закупки и паникеров, скупающих товар. Об этом URA.RU рассказали руководители магазинов автозапчастей в ХМАО.

«В среднем цена выросла в три с половиной раза, по некоторым маслам цена увеличилась до четырех раз, например, цена была три тысячи рублей, а стала 10,5 тысяч. Цена выросла по-разному, но выросла абсолютно на все масла. Один из факторов заключается в том, что присадки, которые используют для создания моторного масла — импортные», — сказал владелец автомобильного магазина.

Он добавил, что цены повысились в том числе и из-за дефицита, который создали сами покупатели, ожидая, что некоторые марки моторных масел пропадут с прилавков. Однако даже такая ситуация не останавливает посетителей от покупки масел, несмотря на их высокую стоимость. «Люди приходят на эмоциях и покупают за любые деньги, думая, что дальше будет еще хуже. Сейчас, учитывая поддержку властей, многие опускают наценку с 40% до 35 или 30%. Тем не менее люди приходят, и берут его с запасом», — заключил руководитель магазина.

Управляющий другого автомагазина в Ханты-Мансийске, в разговоре с корреспондентом агентства также попросивший об анонимности, подтвердил информацию о резком росте цен. Он добавил, что некоторые магазины автозапчастей вовсе отказываются от закупки моторного масла. «Цена огромная, многие продают остатки масла и больше его не закупают. Что делать дальше пока непонятно», — рассказал управляющий.

Ранее URA.RU писало, что центральный аппарат антимонопольной службы уже проводит проверку в отношении крупных ретейлеров бытовой техники в ХМАО — DNS и «МВидео», а также в отношении магазинов торговой сети «Детский мир» из-за повышения цен. Ажиотаж на все виды товаров среди жителей региона начался после того, как западные страны ввели жесткие санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Лидеры западных стран заявили, что они должны нанести удар по экономике, социальной и гуманитарной сфере РФ.

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