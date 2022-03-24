В УФАС ХМАО доложили о проверке DNS и «МВидео» из-за роста цен

Магазины бытовой техники приостановили рост цен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупные ретейлеры по продаже бытовой техники DNS и «МВидео» приостановили рост цен на товары. Об этом заявил заместитель главы УФАС ХМАО Василий Иванов во время онлайн-эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой, который был посвящен вопросом устойчивости региональной экономики, передает корреспондент URA.RU.

Поводом для проверок стали жалобы югорчан на резкий рост цен на бытовую технику с конца февраля. «Житель окружной столицы обращается. Магазин ДНС необоснованно поднял ценник на 30%. На некоторые товары еще больше. Ханты-Мансийцы волнуются, что такому примеру последуют остальные продавцы. Еще один пользователь утверждает, что в „М.видео“ очень быстро поднялись цены», — сообщила один из модератов онлайн-эфира.

Заместитель руководителя УФАС ХМАО Василий Иванов заявил, что проверка в отношении ключевых ретейлеров бытовой техники сейчас проводится центральным аппаратом антимонопольной службы. «По предварительным данным поступившим из компаний увеличение произошло из-за роста курса иностранных валют, из-за логистики и комплектующих. В настоящее время DNS приостановил рост цен и приводит его в уровень к февралю. „Технопарк“ зафиксировал цены на уровне февраля 2022 года. Группа компаний „МВидео“ и „Эльдорадо“ зафиксировали розничные цены на 140 наименований техники, „Ситилинк“ на 450 наименований. Проверка продолжается и проводится анализ ценообразований», — прокомментировал Иванов.

Югорчане начали пугаться возможности роста цен после введения западными странами антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ограничения наносят ущерб рядовым гражданам РФ. Президент сравнил такое поведение с войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными средствами.

Новый пакет санкций был принят после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Перед военными РФ поставили задачу провести демилитаризацию и денацификацию Украины, усилившей обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик, с которыми вела войну на протяжении восьми лет.

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