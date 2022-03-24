В «Детском мире» в ХМАО проходят проверки из-за высоких цен

В сети магазинов «Детский мир» в ХМАО проводится проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазинах торговой сети «Детский мир» в ХМАО проходит проверка антимонопольных органов из-за жалоб на завышение цен. После этого сетевик заявил о самоограничении цен на ряд товаров. Об этом рассказал заместитель главы УФАС ХМАО Василий Иванов.

«Поступило множество запросов в антимонопольные органы с тем, что повысилась стоимость детского питания, подгузников в „Детском мире“. Также на изменение цен повлиял большой ажиотаж в спросе. Там проводится проверка. Однако на розничном рынке очень много конкурентов, там нет субъектов, которые занимают доминирующее положение», — сказал Иванов во время онлайн-эфира, посвященного устойчивости региональной экономики.

Он добавил, что магазин добровольно снизил и ввел самоограничение на наценку ряда товаров. «На 27 товаров категории детского питания, кормления и ухода, а также подгузники. Цены снижены на 16% и не будут превышать 20%. Также на 45 позиций детской одежды и обуви зафиксированы цены на период в три месяца», — заключил Иванов.

Ранее URA.RU писало, что центральный аппарат антимонопольной службы проводит проверку в отношении крупных ретейлеров бытовой техники в ХМАО — DNS и «МВидео». Массовый ажиотаж среди жителей ХМАО, который привел к росту цен, начался после введения западными странами антироссийских санкций из-за начала спецоперации по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны вводят ограничения, чтобы нанести ущерб не только экономике РФ, но и рядовым гражданам. Президент сравнил такое поведение с войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными средствами.

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