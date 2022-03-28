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15:37
Лавров ответил на заявления о госперевороте в РФ
15:35
С погибшим депутатом из Нового Уренгоя простятся завтра
15:34
В Кургане снизят стоимость проезда в автобусах
Участник спецоперации: «На Украине мы бьемся с наемниками»
15:26
В спецоперации на Украине погиб пермяк
15:26
Настя Рыбка рассказала о похоронах тюменской модели Playboy
15:26
Дирижер Курентзис продолжит сотрудничать с немецким оркестром
Корреспондент URA.RU рассказал об обстановке в Мариуполе. «Своего рода партизанская война»
15:17
Лавров оценил шансы на договоренность РФ и Украины
15:17
На Урале ищут инвесторов, закроющих потребности металлургов. Им обещают налоговые льготы
15:16
Мишустин заявил о победе России над пятой волной коронавируса
Куйвашев сдал первый экзамен после провала на выборах в Госдуму
15:14
Минюст включил Deutsche Welle в список СМИ-иноагентов
15:12
В ЯНАО в алкомаркете покупатели устроили драку с продавцами
15:11
Спекулянты-перекупщики взвинтили цену на гречку в ЯНАО. Фото
ЛНР планирует референдум о присоединении к РФ, на очереди ДНР. Главное к вечеру 27 марта
15:02
Украина потратила почти все деньги на боевые действия с Россией
15:01
В Тюмени отключат светофоры
14:58
Власти Перми отбирают частную землю для мегапроекта к юбилею
Мэр Екатеринбурга защитил перед Куйвашевым своих идеологов
14:52
В екатеринбургской «Патре» сменят владельца на фоне санкций
14:44
Челябинского производителя печенья отчитали за слова о росте цен
1
14:44
Власти ЯНАО решили вопрос с оплатой отдыха для спасателей
Как выжить в условиях нестабильности
14:43
Лавров считает необходимой встречу Путина и Зеленского
14:42
Песков не захотел делиться деталями о переговорах с Украиной
14:31
Тюменцы стали брать ипотеку в два раза чаще
Свердловский бизнес массово переходит на цифровую медицину
14:30
В Кремле признали сложности с доходами от продажи нефти и газа
14:25
В Красноярске произошла стрельба в детском саду
3
14:23
Глава СКР взял под контроль дело челябинского бойца ММА
Депутат Госдумы анонсировала рост пенсий в ближайшие три месяца
14:22
В Тюмени начались поставки на фабрику, закрытую из-за гриппа птиц
14:16
В Кремле не против референдума в ДНР о присоединении к России
1
14:15
В Кремле ответили на жалобы Европы из-за ультиматума Путина
Аналитик: четверть россиян готова брать ипотеку с высокой ставкой
14:15
Кремль встревожили высказывания Байдена про Путина
14:15
В мэрию Урая назначили чиновника из Астрахани
14:14
В Тюмени восьмикомнатную квартиру продают по цене двухкомнатной
Кому нужны антибиотики и как выявить рак на ранней стадии
14:12
В свердловском «М.Видео» рассказали, почему бесполезно скупать технику
14:10
Свердловские чиновники срывают проект, обещанный Куйвашевым
14:05
Уральские энергетики нашли замену зарубежным комплектующим
Уролог предупредил о риске внезапной смерти из-за «Виагры»
14:05
Лавров заявил, что Россия не находится в изоляции из-за санкций
14:04
В свердловском городе умер глава думы — второй за полгода
13:59
Депутат ГД Матвейчев попросил Байдена ввести против него санкции
«Оскар-2022», трейлер сериала «Чернобыль» и трек Инстасамки
13:55
Свердловчанке, державшей младенца в шкафу, запросили приговор
13:55
В Тюмени ищут пропавшую пенсионерку. Она ушла из дома и не вернулась. Фото
13:54
Прыгавшие на инвалиде подростки из Тавды оказались тик-токерами
3
Нацисты заблокированы в Мариуполе, ПВО РФ сбили 3 самолета ВСУ. Главное к вечеру 26 марта
13:53
Арктический фронт надвигается на Екатеринбург
13:47
Челябинскому городу подарили вторую за год машину скорой помощи
13:46
Советник Госдепа объяснил заявление Байдена про Путина эмоциями
2
15 фото из разрушенного Мариуполя: погибших хоронят во дворах
13:45
Компания, связанная с мэрией Кургана, незаконно получила 87 млн
1
13:45
Heineken отдаст бизнес в РФ новому владельцу
1
13:39
В протестном курганском районе второй раз срывается реформа
Полковник: армия РФ близка к последнему этапу операции на Украине
13:31
Назначение нового рупора мэрии Екатеринбурга сорвалось
1
13:24
Аборигенам ЯНАО упростили получение детского набора
13:21
Попова указала на сотни биолабораторий в мире, финансируемых США
1
Российским школьникам дважды переписывают учебники истории
13:17
Челябинец два месяца прятал труп подруги на балконе
13:14
В свердловском «клубе олигархов» произошло новое назначение. Инсайд URA.RU подтвердился
1
13:11
В ХМАО озвучили сроки реализации мегапроекта в условиях санкций
Мишустин нашел, что ответить россиянам на вопросы о кризисе
13:07
Пермские активисты разогнали подпольное казино в Тюмени. Видео
1
13:00
Басурин: военные Украины храбро сражаются из-за наркотиков
2
12:58
Трассу М-5 в Челябинской области засыпает снегом. Фото, видео
Минобороны подвело итоги месяца спецоперации на Украине. РФ уничтожила ВМС и заблокировала Киев
12:50
Тюменец украл из магазина костюм вместе с манекеном. Фото
12:44
СМИ: Валдиса Пельша госпитализировали
3
12:38
Роспотребнадзор ЯНАО смягчил COVID-ограничения
12:34
Новостройки Челябинска вошли в топ-10 по росту цен в России
12:29
Пермяки планируют посадить весной больше картофеля, чем обычно
12:20
В Тюмени почти на неделю перекроют одну из ключевых дорог
12:18
Перевозчики объяснили, почему в Кургане нет комфортных автобусов
2
12:17
Путин дал три дня на выполнение своего ультиматума по газу
16
12:16
Мэр Перми показал, как будет выглядеть крематорий к 300-летию. Фото
1
12:16
Пермский край накроет ледяным дождем и снегом
12:11
Путин поручил изменить условия льготной ипотеки
1
12:10
На выборах в свердловском городе победил протеже ЕВРАЗа
1
12:07
В Италии заявили о невозможности покупки газа за рубли
10
12:07
Свердловские школьники толпой жестоко избили подростка
12:06
В Тюмени ответили на критику Губерниевым чемпионата по биатлону
1
12:04
Двое челябинцев пришли в аптеку голыми. Видео
12:00
Технику в ЯНАО украсили в поддержку спецоперации. Видео
11:58
Источник назвал сроки открытия пермского зоопарка
11:57
Депутат Госдумы: Украина перестанет существовать в нынешнем виде
2
11:53
Турбизнесу предлагают льготы для строительства глэмпингов в ХМАО
11:51
Россиянам повысят пенсии и введут наказание за фейки. Какие законы вступают в силу в апреле
1
11:46
В магазинах Екатеринбурга в два раза подорожала капуста. Фото
3
11:28
Басурин: у украинских военных кончаются боеприпасы
5
11:28
Силовики показали, как свердловчане вступали в фиктивный брак. Видео
3
11:27
ФСБ задержала челябинца за фейки о спецоперации на Украине
11:21
Курганский священник научил подростков стрелять боевыми патронами. Фото
11:17
Челябинец рассказал, как убил человека 29 лет назад. Видео
11:13
Российские банки начали отказываться от кэшбека из-за решения ЦБ
2
11:04
Челябинский губернатор отменил ковидные запреты
10
11:04
Инспектор ГИБДД из ЯНАО брал взятки, не выполняя обещаний
10:54
Шольц угрожает РФ «драматическими мерами» за применение химоружия
4
10:45
Челябинских водителей предупредили о метелях и гололеде
10:41
Бизнес ответил мэру Кургана из-за подорожания проезда в автобусах
1
10:40
Свердловчане помогли мигрантам заключить 40 фиктивных браков
1
10:40
В Европе заявили о протестах из-за санкций против России. «Не думали о последствиях»
10
10:37
Махонин решил сэкономить на чиновниках и ненужных проектах
10:37
Япония не может ввести санкции против ЦБ РФ из-за «дыры» в законе
10:22
Спикер Тюменской облдумы отреагировал на смерть депутата в ЯНАО
10:19
У жительницы Кургана украли авто, пока она была в салоне красоты
1
10:16
Депутаты Европарламента: отключение России от SWIFT угрожает ЕС
3
10:16
Мэр Екатеринбурга сломал традицию, отмечая победу на выборах. Окончательные итоги голосования
3
10:13
Роскомнадзор заблокировал сайт It’s My City. Его владелец уехал из страны
10:11
В школе Челябинска детей заставили ругаться матом на занятии
3
10:08
В Перми Камаз провалился под землю во дворе жилого дома. Фото
09:51
Союзники США испугались угрозы Байдена в адрес Путина
10
09:37
Мэр из ХМАО объявил губернатору о своей отставке
09:30
На ЧЭМК пришли люди в погонах. Фото
09:25
Два региона УрФО вошли в пятерку лучших по зарплатам в России
6
09:05
Дерматолог: когда стиральный порошок способен навредить коже
08:58
Иностранцев шокировали издевательства над пленными из России
31
08:49
Шольц: Германия до конца года откажется от нефти и угля из России
33
08:49
В ХМАО придет потепление и штормовой ветер
08:48
Мэр Перми отложил принятие важного кадрового решения
08:45
Какие дороги перекрыты в Екатеринбурге. Карта, список
08:45
Бывшего вице-мэра Челябинска банкротит его экс-работодатель
08:38
Американская киноакадемия объявила победителей премии «Оскар»
4
07:53
Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» в прямом эфире. Видео
8
07:52
Только два уральских региона не попали в десятку самых успешных
12
07:49
В Курганской области продают здание школы. Фото
9
07:30
В Минобороны РФ сообщили о героизме военных во время спецоперации
10
06:50
«Известия»: в РФ будут ввозить товары в обход правообладателей
26
06:33
В Китае обвинили США в украинском кризисе
3
05:39
Минздрав России начал искать аналоги зарубежным лекарствам
14
05:30
В ЯНАО ожидается потепление с метелями
05:20
Тюменское правительство пытается продать ржавое имущество
4
05:09
Байден отказался от слов, сказанных в адрес Путина
72
05:03
Финансовый консультант предостерегла от покупки акций
5
04:45
Ким Чен Ын назвал способ противостояния внешним угрозам
7
04:39
Единственного претендента на «Оскар» от РФ оставили без награды
2
04:27
Выживший при ранении в сердце боец РФ намерен вернуться в строй
4
04:04
Гинцбург назвал сроки регистрации нового лекарства от COVID-19
4
03:53
Корреспонденты URA.RU помогли девушке выбраться из Мариуполя
03:20
Экс-премьер Украины назвал Зеленского военным преступником
16
03:03
Шольц оправдался за слова Байдена о смене власти в России
11
02:50
В ЛДПР начались поиски преемника Жириновского
12
02:45
Боец ДНР героически погиб, спасая мирных жителей в Мариуполе
6
02:20
Шольц рассказал о проблемах из-за отказа от российского газа
6
02:08
The Sun: Ванга предрекла итог спецоперации России на Украине
70
01:57
Американка из Мариуполя рассказала о гибели детей от рук ВСУ
6
01:30
Журналист Гринвальд: Украина нужна США как расходный материал
3
01:02
Украина пытается сделать Польшу гарантом соглашения с Россией
3
01:02
Дерматолог назвала пять признаков развития меланомы
1
00:49
Нацисты пытали девушку в осажденной школе Мариуполя. На теле погибшей обнаружена свастика
8
00:31
Guardian: сотрудничество России и Азии шокирует экономику Запада
13
00:02
В Бельгии прошел митинг против русофобии
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