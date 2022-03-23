Ушла из жизни тюменская модель Playboy

Лидия Пономарева писала стихи и защищала природу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменская фотомодель Лидия Пономарева, победившая в конкурсе «Девушка года Playboy-2018», ушла из жизни. Об этом сообщил фотограф Сергей Корольков.

«К сожалению, не стало Лиды Пономаревой. Надеюсь, ее душа обрекла покой. Пусть земля тебе будет пухом», — сообщил Корольков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пономарева активно вела свои социальные сети. Друзья и коллеги погибшей оставили десятки комментариев с соболезнованиями родным и близким погибшей под последней записью, сделанной ею 10 марта 2022 года.

«Плачу! Красавица наша, пусть земля тебе будет пухом, наш ангел! Вечная тебе память», — написала kseniya_bella. «Какая же удивительная была девушка. Очень яркая, но, как кто-то уже писал, чувствовалась внутренняя трагедия. Мне очень жаль. Надеюсь, что она обрела покой», — отметил pf_anton.

Ранее URA.RU писало о том, что Лидия Пономарева стала победительницей конкурса «Девушка года Playboy-2018». Тюменка также увлекалась поэзией и являлась борцом за окружающую среду.