Губернатор Махонин назвал мэров, проваливших проект Путина

Шесть территорий Пермского края стали аутсайдерами по строительству жилья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае главы шести территорий провалили планы по строительству жилья по итогам 2021 года. Об этом в ходе заседания совета муниципальных и городских округов, где обсуждался нацпроект «Жилье и городская среда», заявил губернатор Дмитрий Махонин. Прямая трансляция велась на канале краевого правительства в YouTube. Во время заседания Махонин оценил работу мэров-аутсайдеров по этому направлению на «неудовлетворительно».

«Темпы [строительства] жилья в ряде территорий неудовлетворительные. Я их назову, это Кизел, Уинское, Ильинский, Березовский округ, Кудымкар исполнили [планы по строительству] менее 75%. Это недопустимая величина, и здесь откровенно могу поставить „неуд“ за исполнение соответствующей задачи руководителям этих территорий. Я считаю, что планы были реалистичные, их нужно было исполнять», — сказал Махонин.

По словам губернатора, в Пермском крае в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья, больше половины из которого — индивидуальное. Махонин подчеркнул, что необходимо стимулировать жителей строить собственное жилье. Для этого, отметил губернатор, нужно своевременно формировать и предоставлять в собственность земельные участки. Махонин также поручил министру строительства края Андрею Колмогорову взять отстающие территории «на буксир».

В свою очередь, Колмогоров заверил главу региона, что генеральные планы по строительству жилья на 2022 год утверждены в большинстве муниципалитетов. По его словам, в текущем году предстоит построить и ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона 280 тысяч кв. метров жилья. Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется по указу президента России Владимира Путина. Он рассчитан на период до 2024 года.

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