28 марта 2022

Район в Екатеринбурге встал в гигантских пробках. «Ад для водителей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, пробка, снег на дороге, нечищенная дорога
Машины, направляющиеся с Химмаша в центр Екатеринбурга, стоят в пробках (архивное фото) Фото:

Жители Химмаша (жилой район Екатеринбурга — прим.ред.) сегодня утром застряли в гигантских пробках по дороге в центр города. Водители считают, что такая ситуация возникла из-за строительства и ремонта двух дорог. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Движение машин замерло. Автомобили стоят на Кольцовском тракте, на Проезжей и на Щербакова», — отметила горожанка.

По словам другого читателя агентства Алексея, теперь поездка на работу занимает больше времени. «Я всегда выезжаю вовремя, так сказать, с запасом — ну мало ли, всякое может быть. Но такого я давно не видел. Пробка гигантская. Движения нет. Все сигналят друг другу, перестаиваются. Самый настоящий ад для водителей», — пожаловался мужчина.

Ранее агентство писало, что мэрия Екатеринбурга объявила о начале проведения аукциона на строительство улицы Хрустальногорской от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской. Согласно плану работ проспект Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга должны соединить с улицей Суходольской. Кроме того, проект включает в себя перепрофилирование русла руки Патрушиха и строительство улиц Евгения Савкова, Косотурская и Суходольская на участке с улицей Тенистой. Проект планируют закончить к концу 2023 года.

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Жители Химмаша (жилой район Екатеринбурга — прим.ред.) сегодня утром застряли в гигантских пробках по дороге в центр города. Водители считают, что такая ситуация возникла из-за строительства и ремонта двух дорог. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Движение машин замерло. Автомобили стоят на Кольцовском тракте, на Проезжей и на Щербакова», — отметила горожанка. По словам другого читателя агентства Алексея, теперь поездка на работу занимает больше времени. «Я всегда выезжаю вовремя, так сказать, с запасом — ну мало ли, всякое может быть. Но такого я давно не видел. Пробка гигантская. Движения нет. Все сигналят друг другу, перестаиваются. Самый настоящий ад для водителей», — пожаловался мужчина. Ранее агентство писало, что мэрия Екатеринбурга объявила о начале проведения аукциона на строительство улицы Хрустальногорской от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской. Согласно плану работ проспект Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга должны соединить с улицей Суходольской. Кроме того, проект включает в себя перепрофилирование русла руки Патрушиха и строительство улиц Евгения Савкова, Косотурская и Суходольская на участке с улицей Тенистой. Проект планируют закончить к концу 2023 года.
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