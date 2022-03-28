Машины, направляющиеся с Химмаша в центр Екатеринбурга, стоят в пробках (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Химмаша (жилой район Екатеринбурга — прим.ред.) сегодня утром застряли в гигантских пробках по дороге в центр города. Водители считают, что такая ситуация возникла из-за строительства и ремонта двух дорог. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Движение машин замерло. Автомобили стоят на Кольцовском тракте, на Проезжей и на Щербакова», — отметила горожанка.

По словам другого читателя агентства Алексея, теперь поездка на работу занимает больше времени. «Я всегда выезжаю вовремя, так сказать, с запасом — ну мало ли, всякое может быть. Но такого я давно не видел. Пробка гигантская. Движения нет. Все сигналят друг другу, перестаиваются. Самый настоящий ад для водителей», — пожаловался мужчина.

Ранее агентство писало, что мэрия Екатеринбурга объявила о начале проведения аукциона на строительство улицы Хрустальногорской от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской. Согласно плану работ проспект Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга должны соединить с улицей Суходольской. Кроме того, проект включает в себя перепрофилирование русла руки Патрушиха и строительство улиц Евгения Савкова, Косотурская и Суходольская на участке с улицей Тенистой. Проект планируют закончить к концу 2023 года.