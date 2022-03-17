Мэрия выделила миллиард, чтобы спасти Академический от пробок

Дорогу должны провести к концу 2023 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга объявила о начале проведения аукциона на строительство улицы Хрустальногорской от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской. Соответствующая заявка расположена на сайте ЕИС «Закупки».

По плану работ проспект Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга должны соединить с улицей Суходольской. Кроме того проект включает в себя перепрофилирование русла руки Патрушиха и строительство улиц Евгения Савкова, Косотурская и Суходольская на участке с улицей Тенистой. Проект планируют закончить к концу 2023 года.

Ранее на строительство этих дорог и новых улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга были выделены из федерального и областного бюджетов более двух миллиардов рублей. Как заявил глава региона Евгений Куйвашев, большие пробки в этих двух районах — постоянная головная боль жителей.