17 марта 2022

Мэрия выделила миллиард, чтобы спасти Академический от пробок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Дорогу должны провести к концу 2023 года Фото:

Мэрия Екатеринбурга объявила о начале проведения аукциона на строительство улицы Хрустальногорской от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской. Соответствующая заявка расположена на сайте ЕИС «Закупки».

По плану работ проспект Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга должны соединить с улицей Суходольской. Кроме того проект включает в себя перепрофилирование русла руки Патрушиха и строительство улиц Евгения Савкова, Косотурская и Суходольская на участке с улицей Тенистой. Проект планируют закончить к концу 2023 года.

Ранее на строительство этих дорог и новых улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга были выделены из федерального и областного бюджетов более двух миллиардов рублей. Как заявил глава региона Евгений Куйвашев, большие пробки в этих двух районах — постоянная головная боль жителей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия Екатеринбурга объявила о начале проведения аукциона на строительство улицы Хрустальногорской от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской. Соответствующая заявка расположена на сайте ЕИС «Закупки». По плану работ проспект Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга должны соединить с улицей Суходольской. Кроме того проект включает в себя перепрофилирование русла руки Патрушиха и строительство улиц Евгения Савкова, Косотурская и Суходольская на участке с улицей Тенистой. Проект планируют закончить к концу 2023 года. Ранее на строительство этих дорог и новых улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга были выделены из федерального и областного бюджетов более двух миллиардов рублей. Как заявил глава региона Евгений Куйвашев, большие пробки в этих двух районах — постоянная головная боль жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...