Магнитогорец попал под трамвай и остался жив. Видео

29 марта 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мужчина не посмотрел по сторонам при переходе через трамвайные пути (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, попал под колеса едущего трамвая, но отделался ушибами без серьезных травм. Видео опубликовали в социальных сетях. На опубликованном видео в паблике «Я работаю на ММК» мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Мужчина не смотрит по сторонам, не замечает едущего трамвая и попадает под него. Пострадавший попал между колесами трамвая и отделался несколькими ушибами. В группе в «ВКонтакте» пользователи отметили, что мужчина «родился в рубашке». Другие юзеры пришли к выводу, что ситуация произошла из-за графика движения трамваев на завод. По их словам, работники предприятия вынуждены бежать на остановку, чтобы успеть на трамвай. Это и привело к инциденту. В госавтоинспекции Магнитогорска изданию «Верстов.Инфо» пояснили, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, попал под колеса едущего трамвая, но отделался ушибами без серьезных травм. Видео опубликовали в социальных сетях. На опубликованном видео в паблике «Я работаю на ММК» мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Мужчина не смотрит по сторонам, не замечает едущего трамвая и попадает под него. Пострадавший попал между колесами трамвая и отделался несколькими ушибами. В группе в «ВКонтакте» пользователи отметили, что мужчина «родился в рубашке». Другие юзеры пришли к выводу, что ситуация произошла из-за графика движения трамваев на завод. По их словам, работники предприятия вынуждены бежать на остановку, чтобы успеть на трамвай. Это и привело к инциденту. В госавтоинспекции Магнитогорска изданию «Верстов.Инфо» пояснили, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует.