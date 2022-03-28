Житель Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, попал под колеса едущего трамвая, но отделался ушибами без серьезных травм. Видео опубликовали в социальных сетях.
На опубликованном видео в паблике «Я работаю на ММК» мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Мужчина не смотрит по сторонам, не замечает едущего трамвая и попадает под него. Пострадавший попал между колесами трамвая и отделался несколькими ушибами.
В группе в «ВКонтакте» пользователи отметили, что мужчина «родился в рубашке». Другие юзеры пришли к выводу, что ситуация произошла из-за графика движения трамваев на завод. По их словам, работники предприятия вынуждены бежать на остановку, чтобы успеть на трамвай. Это и привело к инциденту.
В госавтоинспекции Магнитогорска изданию «Верстов.Инфо» пояснили, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует.
Житель Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, попал под колеса едущего трамвая, но отделался ушибами без серьезных травм. Видео опубликовали в социальных сетях. На опубликованном видео в паблике «Я работаю на ММК» мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Мужчина не смотрит по сторонам, не замечает едущего трамвая и попадает под него. Пострадавший попал между колесами трамвая и отделался несколькими ушибами. В группе в «ВКонтакте» пользователи отметили, что мужчина «родился в рубашке». Другие юзеры пришли к выводу, что ситуация произошла из-за графика движения трамваев на завод. По их словам, работники предприятия вынуждены бежать на остановку, чтобы успеть на трамвай. Это и привело к инциденту. В госавтоинспекции Магнитогорска изданию «Верстов.Инфо» пояснили, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует.