28 марта 2022

Магнитогорец попал под трамвай и остался жив. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, трамваи, трамвайное депо
Мужчина не посмотрел по сторонам при переходе через трамвайные пути (фото из архива) Фото:

Житель Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, попал под колеса едущего трамвая, но отделался ушибами без серьезных травм. Видео опубликовали в социальных сетях.

На опубликованном видео в паблике «Я работаю на ММК» мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Мужчина не смотрит по сторонам, не замечает едущего трамвая и попадает под него. Пострадавший попал между колесами трамвая и отделался несколькими ушибами.

В группе в «ВКонтакте» пользователи отметили, что мужчина «родился в рубашке». Другие юзеры пришли к выводу, что ситуация произошла из-за графика движения трамваев на завод. По их словам, работники предприятия вынуждены бежать на остановку, чтобы успеть на трамвай. Это и привело к инциденту.

В госавтоинспекции Магнитогорска изданию «Верстов.Инфо» пояснили, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует.

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Житель Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, попал под колеса едущего трамвая, но отделался ушибами без серьезных травм. Видео опубликовали в социальных сетях. На опубликованном видео в паблике «Я работаю на ММК» мужчина выходит на трамвайную остановку «Береговая» из надземного перехода на улице Зеленцова. Мужчина не смотрит по сторонам, не замечает едущего трамвая и попадает под него. Пострадавший попал между колесами трамвая и отделался несколькими ушибами. В группе в «ВКонтакте» пользователи отметили, что мужчина «родился в рубашке». Другие юзеры пришли к выводу, что ситуация произошла из-за графика движения трамваев на завод. По их словам, работники предприятия вынуждены бежать на остановку, чтобы успеть на трамвай. Это и привело к инциденту. В госавтоинспекции Магнитогорска изданию «Верстов.Инфо» пояснили, что на место выезжали сотрудники ГИБДД, установили обстоятельства происшествия. Факт ДТП отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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