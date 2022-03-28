Общая сумма аукционов на поставку бумаги составила около 12,5 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябиснке в органах власти сорвались торги на поставку на свои рабочие места офисной бумаги. Согласно сервису «СБИС», общая сумма аукционов составила около 12,5 млн рублей.

В отделении Пенсионного Фонда России в Челябинской области сорвался аукцион на сумму почти 12 млн рублей. На эти деньги предполагалось приобрести свыше 45 тысяч упаковок бумаги. Ко дню проведения аукциона заявок от потенциальных поставщиков так и не поступили.

В таком же положении оказался комитет образования мэрии Челябинска. Начальная цена аукциона начиналась, примерно с 250 тысяч рублей. За эту цену в комитете планировали получить 770 упаковок бумаги. Однако, аукцион также не состоялся из-за отсутствия поставщиков.

Не смогло организовать закупку бумаги в свои офисы и Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Торги на сумму 447 тысяч рублей были отменены. На данную сумму приставы хотели приобрести 1720 пачек офисной бумаги.

Ранее стало известно, что во многих офисах области стали экономить бумагу, в связи с ее удорожанием и дефицитом, которые в свою очередь начались после введения очередного пакета антироссийских санкций со стороны Западных государств. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что таким образом они хотят навредить многим россиянам, сделать их жизнь хуже. Однако, введение ограничений также несет в себе опасность для тех стран, которые их вводят.

Несостоявшийся аукцион на поставку бумаги для отделений пенсионного фонда РФ по Челябинской области Скрин: сервис «СБИС»

Несостоявшийся аукцион на закупку бумаги комитета по делам образования мэрии Челябинска Скрин: сервис «СБИС»

Отмененные торги УФССП по Челябинской области на закупку 1 720 упаковок бумаги