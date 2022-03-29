Доллар подешевел до 86 рублей впервые за месяц

29 марта 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Курс доллара подешевел рекордно с 28 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине В ходе торгов на Мосбирже 29 марта курс доллара опустился рекордно с конца февраля и достиг отметки в 86 рублей. Курс евро также опустился ниже 95 рублей впервые с 28 февраля. «Курс доллара на Мосбирже опустился до 86 рублей впервые с 28 февраля. Курс евро опустился ниже 95 рублей также впервые с 28 февраля», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. США и страны Евросоюза выступили против спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. После введения санкций курс рубля рекордно рухнул, однако в последние несколько дней стабилизировался. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе торгов на Мосбирже 29 марта курс доллара опустился рекордно с конца февраля и достиг отметки в 86 рублей. Курс евро также опустился ниже 95 рублей впервые с 28 февраля. «Курс доллара на Мосбирже опустился до 86 рублей впервые с 28 февраля. Курс евро опустился ниже 95 рублей также впервые с 28 февраля», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. США и страны Евросоюза выступили против спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. После введения санкций курс рубля рекордно рухнул, однако в последние несколько дней стабилизировался.