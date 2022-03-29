Доллар подешевел до 86 рублей впервые за месяц

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Курс доллара подешевел рекордно с 28 февраля Фото:
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Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

В ходе торгов на Мосбирже 29 марта курс доллара опустился рекордно с конца февраля и достиг отметки в 86 рублей. Курс евро также опустился ниже 95 рублей впервые с 28 февраля.

«Курс доллара на Мосбирже опустился до 86 рублей впервые с 28 февраля. Курс евро опустился ниже 95 рублей также впервые с 28 февраля», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. США и страны Евросоюза выступили против спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. После введения санкций курс рубля рекордно рухнул, однако в последние несколько дней стабилизировался.

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В ходе торгов на Мосбирже 29 марта курс доллара опустился рекордно с конца февраля и достиг отметки в 86 рублей. Курс евро также опустился ниже 95 рублей впервые с 28 февраля. «Курс доллара на Мосбирже опустился до 86 рублей впервые с 28 февраля. Курс евро опустился ниже 95 рублей также впервые с 28 февраля», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. США и страны Евросоюза выступили против спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. После введения санкций курс рубля рекордно рухнул, однако в последние несколько дней стабилизировался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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