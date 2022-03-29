Курсы евро и доллара рекордно опустились с конца февраля

29 марта 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курс евро в рамках валютных торгов на Московской бирже впервые с 28 февраля упал ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. По данным на 10:09 по московскому времени, курс доллара укорил снижение до 87,7 рублей, а курс евро — до 96,43 рублей. Такое снижение произошло впервые с 28 февраля. Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже уровня в 100 рублей. Движение валюты определял повышенный спрос на рубли у экспортеров. Курс рубля рекордно рухнул после введения Западом масштабных экономических санкций из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. А президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцы должны производить расчеты за российский газ в рублях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Курс евро в рамках валютных торгов на Московской бирже впервые с 28 февраля упал ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. По данным на 10:09 по московскому времени, курс доллара укорил снижение до 87,7 рублей, а курс евро — до 96,43 рублей. Такое снижение произошло впервые с 28 февраля. Ранее сообщалось, что курс евро опустился ниже уровня в 100 рублей. Движение валюты определял повышенный спрос на рубли у экспортеров. Курс рубля рекордно рухнул после введения Западом масштабных экономических санкций из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. А президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцы должны производить расчеты за российский газ в рублях.