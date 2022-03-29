Начальник УМВД Челябинска получил выговор за скрытую квартиру

Сергей Миронов скрыл имущество супруги и личные счета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник УМВД по Челябинску, полковник полиции Сергей Миронов получил выговор от руководителя регионального главка Михаила Скокова за нарушения декларационной кампании в 2018—2020 годах. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, Миронов скрыл имущество, оформленное на супругу, и не указал все банковские счета. В пресс-службе главка информацию о наказании Миронова подтвердили.

«Проверка деклараций Миронова была внеплановой, сейчас она завершилась, установлены нарушения за все три года. Самые серьезные связаны с тем, что Миронов не указал полученные в собственность и оформленные на супругу квартиру в ЖК „Ньютон“, два машиноместа на подземном паркинге и кладовую для багажа там же, всего на сумму более 4 млн рублей», — рассказал источник в правоохранительных органах.

В распоряжении URA.RU есть данные из документов приказа, по которым Миронов не указал в декларации за 2018 год два счета в банках, оформленных на его имя, а также занизил остаток денег на задекларированном счете. Он также неправильно указал площадь земельного участка в селе Долгодеревенское.

В данных о доходах супруги он не назвал полученную ею в 2018 году социальную выплату на приобретение жилья в размере более 750 тыс. рублей. В справках за 2019 и 2020 годы Миронов скрыл, что его жена купила в доме на улице Героя России Родионова в Челябинске, двухкомнатную квартиру, два машиноместа и кладовую. Источник пояснил, что полковника также лишили месячной премии.

«Решением руководителя ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова за допущенные неточности в предоставленных сведениях в рамках антикоррупционного законодательства на начальника Управления МВД России по Челябинску полковника полиции Сергея Миронова наложено дисциплинарное взыскание — выговор», — подтвердили информацию URA.RU в пресс-центре ГУ МВД по региону.

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