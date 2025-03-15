15 марта 2025

Бастрыкин поручил разобраться со смертельной пластикой груди у челябинки

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Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели пациентки
Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели пациентки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти женщины в Челябинске после пластической операции груди и живота. Об этом сообщает пресс-служба СКР. 

«В Челябинске 5 марта 39-летней женщине была проведена пластическая операции в областной клинической больнице, где 9 марта она скончалась. Родственники погибшей считают, что смерть наступила вследствие ненадлежащих действий со стороны медперсонала. Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти пациентки», — сообщает telegram-канал СКР

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее сообщалось, что за операцию семья заплатила 560 тысяч рублей. Три дня женщина провела в реанимации. Муж, навещая супругу, заметил, что у нее сильно вздута шея, но врачи заверили, что все в норме. Вечером мужу сообщили о стабилизации состояния, а на следующий день Анна умерла. У 39-летней женщины осталось трое детей 4, 8 и 12 лет.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти женщины в Челябинске после пластической операции груди и живота. Об этом сообщает пресс-служба СКР.  «В Челябинске 5 марта 39-летней женщине была проведена пластическая операции в областной клинической больнице, где 9 марта она скончалась. Родственники погибшей считают, что смерть наступила вследствие ненадлежащих действий со стороны медперсонала. Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти пациентки», — сообщает telegram-канал СКР Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ранее сообщалось, что за операцию семья заплатила 560 тысяч рублей. Три дня женщина провела в реанимации. Муж, навещая супругу, заметил, что у нее сильно вздута шея, но врачи заверили, что все в норме. Вечером мужу сообщили о стабилизации состояния, а на следующий день Анна умерла. У 39-летней женщины осталось трое детей 4, 8 и 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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