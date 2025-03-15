Бастрыкин поручил разобраться со смертельной пластикой груди у челябинки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти женщины в Челябинске после пластической операции груди и живота. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В Челябинске 5 марта 39-летней женщине была проведена пластическая операции в областной клинической больнице, где 9 марта она скончалась. Родственники погибшей считают, что смерть наступила вследствие ненадлежащих действий со стороны медперсонала. Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти пациентки», — сообщает telegram-канал СКР
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Ранее сообщалось, что за операцию семья заплатила 560 тысяч рублей. Три дня женщина провела в реанимации. Муж, навещая супругу, заметил, что у нее сильно вздута шея, но врачи заверили, что все в норме. Вечером мужу сообщили о стабилизации состояния, а на следующий день Анна умерла. У 39-летней женщины осталось трое детей 4, 8 и 12 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!