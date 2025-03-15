Общество Транспорт В Челябинске по-особенному встретили новый рейс на египетский курорт. Видео В Челябинске встретили водяной аркой рейс Almasria Airlines в Шарм-эш-Шейх 15 марта 2025 в 23:21 Размер текста - 17 + Новый рейс будет летать из Челябинска на популярный египетский курорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска 15 марта встретили водяной аркой первый рейс авиакомпании Almasria Airlines. Она будет доставлять пассажиров в египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх. Соответствующее видео появилось в telegram-канале воздушной гавани. «Сегодня состоялся первый рейс Almasria Airlines по маршруту Челябинск — Шарм-эш-Шейх. По традиции борт нового перевозчика в аэропорту встретили водяной аркой», — говорится в telegram-канале «Аэропорт Челябинск (Курчатов)». Как указано в сообщении аэропорта, билеты на новый рейс продаются исключительно в составе туристических путевок. Компания обслуживает чартерные рейсы. Встреча первого рейса водяной аркой, когда пожарные машины подают воду из брандспойтов, а самолет проходит через нее, является международной традицией. Она пришла из морского флота. Как сообщало URA.RU ранее, на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова появилась информация, что 15 марта полетит пассажирский самолет Boeing 737 из Челябинска в Курган. Рейс разовый, его обслуживает компания NordStar. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В аэропорту Челябинска 15 марта встретили водяной аркой первый рейс авиакомпании Almasria Airlines. Она будет доставлять пассажиров в египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх. Соответствующее видео появилось в telegram-канале воздушной гавани. «Сегодня состоялся первый рейс Almasria Airlines по маршруту Челябинск — Шарм-эш-Шейх. По традиции борт нового перевозчика в аэропорту встретили водяной аркой», — говорится в telegram-канале «Аэропорт Челябинск (Курчатов)». Как указано в сообщении аэропорта, билеты на новый рейс продаются исключительно в составе туристических путевок. Компания обслуживает чартерные рейсы. Встреча первого рейса водяной аркой, когда пожарные машины подают воду из брандспойтов, а самолет проходит через нее, является международной традицией. Она пришла из морского флота. Как сообщало URA.RU ранее, на сайте аэропорта имени Игоря Курчатова появилась информация, что 15 марта полетит пассажирский самолет Boeing 737 из Челябинска в Курган. Рейс разовый, его обслуживает компания NordStar. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям