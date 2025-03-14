14 марта 2025

На трассе под Челябинском Kia на встречке разорвало об легковушку и фуру, двое погибших

На Западном обходе Челябинска в результате ДТП 15 марта погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
Два человека после столкновения погибли на месте Фото:

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером 15 марта на автодороге «Западный обход Челябинска». Водитель Kia Rio вышел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Hyundai Solaris и грузовиком Scania. В итоге виновник аварии и его пассажир погибли. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Около 20:20 водитель Kia Rio во время выполнения обгона (маневр был запрещен) совершил касательное столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. После чего Kia столкнулась со встречным грузовиком Scania», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель Kia Rio (мужчина 30-35 лет) и его пассажир-женщина скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все детали произошедшего.

Как сообщало URA.RU ранее, на трассе Челябинск — Троицк 15 марта погибла 25-летняя девушка, которая управляла Chevrolet Cruze. Она совершила столкновение с автомобилем «Луидор».

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Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером 15 марта на автодороге «Западный обход Челябинска». Водитель Kia Rio вышел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Hyundai Solaris и грузовиком Scania. В итоге виновник аварии и его пассажир погибли. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Около 20:20 водитель Kia Rio во время выполнения обгона (маневр был запрещен) совершил касательное столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. После чего Kia столкнулась со встречным грузовиком Scania», — рассказали в ведомстве. В результате аварии водитель Kia Rio (мужчина 30-35 лет) и его пассажир-женщина скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все детали произошедшего. Как сообщало URA.RU ранее, на трассе Челябинск — Троицк 15 марта погибла 25-летняя девушка, которая управляла Chevrolet Cruze. Она совершила столкновение с автомобилем «Луидор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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