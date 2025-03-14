14 марта 2025

Челябинские кадровики признались, как видят, что человека пора увольнять

SuperJob: признак скорого увольнения — потеря у сотрудника интереса к работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Коворкинговое агентство Наполеон. Челябинск, офис, коворкинг, офисное пространство
Кадровики рассказали о признаках предстоящих увольнений Фото:

Главным сигналом для скорого увольнения сотрудника является потеря у него интереса к работе. Другими признаками, которые подталкивают к этому решению в компании, становится непунктуальность, пассивность и частые отгулы. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, основанном на опросе HR-специалистов из Челябинска.

«Каждый третий HR-специалист (33%) отметил, что главный сигнал — это потеря интереса к работе и безразличие. Каждый пятый (21%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 16%, а демонстрацию недовольства — 15%. 12% замечают тревожность», — отмечено в результатах опроса.

О признаками предстоящего увольнения могут свидетельствовать и частые отгулы сотрудника. Также к тревожным сигналам относятся опоздания, отсутствие инициативы и передача своих обязанностей другим коллегам. Подозрительность у кадровиков возникает и после вопросов работника о количестве оставшихся дней отпуска.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы находят работу в среднем за 8-9 месяцев. Ключевыми факторами при выборе нового места являются уровень дохода, условия труда и график.

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Главным сигналом для скорого увольнения сотрудника является потеря у него интереса к работе. Другими признаками, которые подталкивают к этому решению в компании, становится непунктуальность, пассивность и частые отгулы. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, основанном на опросе HR-специалистов из Челябинска. «Каждый третий HR-специалист (33%) отметил, что главный сигнал — это потеря интереса к работе и безразличие. Каждый пятый (21%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 16%, а демонстрацию недовольства — 15%. 12% замечают тревожность», — отмечено в результатах опроса. О признаками предстоящего увольнения могут свидетельствовать и частые отгулы сотрудника. Также к тревожным сигналам относятся опоздания, отсутствие инициативы и передача своих обязанностей другим коллегам. Подозрительность у кадровиков возникает и после вопросов работника о количестве оставшихся дней отпуска. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы находят работу в среднем за 8-9 месяцев. Ключевыми факторами при выборе нового места являются уровень дохода, условия труда и график.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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