В Челябинске подвели итоги первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию

В Челябинске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. В первый день спортсмены представили короткие программы в парном катании, мужском и женском одиночном катании, а также поборолись в конкурсе мастерства на льду.
«За главный приз сражаются три команды спортсменов под лидерством олимпийских чемпионок Алины Загитовой (красная команда), Анны Щербаковой (синяя команда) и серебряной медалистки Игр Александры Трусовой (белая команда). Турнир открыло парное катание», — передает корреспондент URA.RU.
Среди пар наибольший балл набрали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (команда Загитовой) — 79.70 балла. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (команда Трусовой) стали вторыми — 73.92 балла. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (команда Щербаковой) — третьи с 70.30 балла.
Высокие результаты в исполнении твизлов продемонстрировали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (команда Щербаковой). Самую продолжительную поддержку на льду показали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (команда Загитовой). Команда Щербаковой также заняла лидирующие позиции по количеству баллов за сольные прыжки. В дисциплине параллельных прыжков наивысшие оценки получила команда Загитовой.
В короткой программе фигуристок выдающийся результат продемонстрировала Алина Горбачева (команда Щербаковой), набрав 76.58 балла. Этот показатель позволил ей занять первое место. Следом за ней, с минимальным отставанием, расположилась Софья Муравьева (из той же команды), с результатом в 76.50 балла. Третью строчку на пьедестале заняла Вероника Яметова (команда Трусовой), ее результат составил 66.75 балла. Фигуристки, представляющие команду Алины Загитовой, не смогли войти в тройку лидеров.
В коротком одиночном выступлении мужчин лучшим стал фигурист Петр Гуменник (команда Щербаковой) с результатом 104.82 балла. Марк Кондратюк (команда Загитовой), занял второе место, набрав 103.32 балла. Третье место досталось Владиславу Дикиджи (команда Щербаковой), который заработал 96.53 балла. Участники от команды Александры Трусовой не смогли войти в тройку лидеров.
Команда Анны Щербаковой лидирует по результатам первого дня. 16 марта зрители станут свидетелями выступлений танцев на льду, произвольных программ одиночных фигуристов и командных эстафет.
Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит 15-16 марта на арене «Трактор». В большом спортивном событии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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