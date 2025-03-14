14 марта 2025

«Металлург» нанес сокрушительное поражение «Куньлунь РС»

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«Металлург» обыграл «Куньлунь» с разгромным счетом (архивное фото)
«Металлург» обыграл «Куньлунь» с разгромным счетом (архивное фото) Фото:

В рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 15 марта магнитогорская команда «Металлург» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь» на домашнем поле. Итог встречи — 7:1.

«В составе команды-победительницы выделился Александр Петунин, забросивший две шайбы. По одной шайбе на свой счет записали Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Игорь Гераськин и Валерий Орехов. В команде гостей единственный гол на счету Яна Дрозга», — передает корреспондент URA.RU.

«Металлург», набрав 86 очков, занимает вторую строчку в рейтинге Восточной конференции. В то время как «Куньлунь», имея в своем активе 61 очко, расположился на девятом месте в таблице Западной конференции.

Как URA.RU писало ранее, 8 марта магнитогорский «Металлург» проиграл питерскому СКА со счетом 2:4. Игра состоялась в рамках Чемпионата КХЛ.

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В рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 15 марта магнитогорская команда «Металлург» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь» на домашнем поле. Итог встречи — 7:1. «В составе команды-победительницы выделился Александр Петунин, забросивший две шайбы. По одной шайбе на свой счет записали Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Игорь Гераськин и Валерий Орехов. В команде гостей единственный гол на счету Яна Дрозга», — передает корреспондент URA.RU. «Металлург», набрав 86 очков, занимает вторую строчку в рейтинге Восточной конференции. В то время как «Куньлунь», имея в своем активе 61 очко, расположился на девятом месте в таблице Западной конференции. Как URA.RU писало ранее, 8 марта магнитогорский «Металлург» проиграл питерскому СКА со счетом 2:4. Игра состоялась в рамках Чемпионата КХЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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