«Металлург» нанес сокрушительное поражение «Куньлунь РС»

В рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ 15 марта магнитогорская команда «Металлург» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь» на домашнем поле. Итог встречи — 7:1.
«В составе команды-победительницы выделился Александр Петунин, забросивший две шайбы. По одной шайбе на свой счет записали Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Игорь Гераськин и Валерий Орехов. В команде гостей единственный гол на счету Яна Дрозга», — передает корреспондент URA.RU.
«Металлург», набрав 86 очков, занимает вторую строчку в рейтинге Восточной конференции. В то время как «Куньлунь», имея в своем активе 61 очко, расположился на девятом месте в таблице Западной конференции.
Как URA.RU писало ранее, 8 марта магнитогорский «Металлург» проиграл питерскому СКА со счетом 2:4. Игра состоялась в рамках Чемпионата КХЛ.
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