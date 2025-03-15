15 марта 2025

ФСБ и полиция нагрянули в челябинские хостелы, где живут мигранты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверки проходят в рамках обеспечения правопорядка
Проверки проходят в рамках обеспечения правопорядка Фото:

Полиция провела рейды в хостелах Челябинска в многоквартирных домах Советского и Курчатовского районов, где проживают мигранты. Мероприятие осуществлялось в рамках операции «Правопорядок» в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка. 

«Во время рейда правоохранители разъяснили иностранным гражданам положения Указа Президента РФ № 1126, касающиеся урегулирования их правового статуса или самостоятельного выезда из страны. Мигрантам вручили информационные памятки и взяли с них расписки о том, что они ознакомлены с требованиями Указа», — заявляет пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что подобные проверки продолжаться. В текущем году за нарушение правил пребывания в стране к административной ответственности привлечено 526 нарушителей. Возбуждено 242 уголовных дела за фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев.

Всего в рейдах в регионе задействованы порядка 3000 силовиков, в числе которых оперативники, участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, сотрудники из подразделений по вопросам миграции и других служб. Ранее силовики устроили массовые облавы на мигрантов в Челябинске и Копейске в местах торговли.

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Полиция провела рейды в хостелах Челябинска в многоквартирных домах Советского и Курчатовского районов, где проживают мигранты. Мероприятие осуществлялось в рамках операции «Правопорядок» в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка.  «Во время рейда правоохранители разъяснили иностранным гражданам положения Указа Президента РФ № 1126, касающиеся урегулирования их правового статуса или самостоятельного выезда из страны. Мигрантам вручили информационные памятки и взяли с них расписки о том, что они ознакомлены с требованиями Указа», — заявляет пресс-служба ГУ МВД по региону. Отмечается, что подобные проверки продолжаться. В текущем году за нарушение правил пребывания в стране к административной ответственности привлечено 526 нарушителей. Возбуждено 242 уголовных дела за фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев. Всего в рейдах в регионе задействованы порядка 3000 силовиков, в числе которых оперативники, участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, сотрудники из подразделений по вопросам миграции и других служб. Ранее силовики устроили массовые облавы на мигрантов в Челябинске и Копейске в местах торговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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