Угощали блинами и разыграли призы: в Челябинске прошел семейный праздник

В парке Гагарина в Челябинске 15 марта прошел благотворительный семейный праздник. Ярмарка, конкурсы и угощения — все в лучших традициях народных гуляний. Как прошло мероприятие, читайте в материале URA.RU.
«Мы верим в силу добра и хотим поделиться этим зарядом позитивной энергии с вами! Приходите всей семьей, наслаждайтесь праздником, и вместе мы сделаем этот день ещё добрее», — под таким девизом прошел субботний праздник. Его организатором стал благотворительный фонд «Энергия добра — Челябинск!».
Весь день на площадке мини-фестиваля работала весенняя ярмарка. Гостям предлагали угощения из меда, кондитерские и хлебобулочные изделия, сувениры и многое другое. Для любителей гастрономии работали разнообразные фуд-корты, где можно было попробовать блюда разных кухонь, сладости и освежающие напитки.
На главной сцене парка Гагарина выступили творческие коллективы. В перерывах между выступлениями проводились викторины и конкурсы. Организаторы разыграли между гостями ценные призы.
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