14 марта 2025

Угощали блинами и разыграли призы: в Челябинске прошел семейный праздник

© Служба новостей «URA.RU»
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В парке Гагарина прошли весенние гуляния (архивное фото)
В парке Гагарина прошли весенние гуляния (архивное фото) Фото:

В парке Гагарина в Челябинске 15 марта прошел благотворительный семейный праздник. Ярмарка, конкурсы и угощения — все в лучших традициях народных гуляний. Как прошло мероприятие, читайте в материале URA.RU.

«Мы верим в силу добра и хотим поделиться этим зарядом позитивной энергии с вами! Приходите всей семьей, наслаждайтесь праздником, и вместе мы сделаем этот день ещё добрее», — под таким девизом прошел субботний праздник. Его организатором стал благотворительный фонд «Энергия добра — Челябинск!».

Весь день на площадке мини-фестиваля работала весенняя ярмарка. Гостям предлагали угощения из меда, кондитерские и хлебобулочные изделия, сувениры и многое другое. Для любителей гастрономии работали разнообразные фуд-корты, где можно было попробовать блюда разных кухонь, сладости и освежающие напитки.

На главной сцене парка Гагарина выступили творческие коллективы. В перерывах между выступлениями проводились викторины и конкурсы. Организаторы разыграли между гостями ценные призы.

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В парке Гагарина в Челябинске 15 марта прошел благотворительный семейный праздник. Ярмарка, конкурсы и угощения — все в лучших традициях народных гуляний. Как прошло мероприятие, читайте в материале URA.RU. «Мы верим в силу добра и хотим поделиться этим зарядом позитивной энергии с вами! Приходите всей семьей, наслаждайтесь праздником, и вместе мы сделаем этот день ещё добрее», — под таким девизом прошел субботний праздник. Его организатором стал благотворительный фонд «Энергия добра — Челябинск!». Весь день на площадке мини-фестиваля работала весенняя ярмарка. Гостям предлагали угощения из меда, кондитерские и хлебобулочные изделия, сувениры и многое другое. Для любителей гастрономии работали разнообразные фуд-корты, где можно было попробовать блюда разных кухонь, сладости и освежающие напитки. На главной сцене парка Гагарина выступили творческие коллективы. В перерывах между выступлениями проводились викторины и конкурсы. Организаторы разыграли между гостями ценные призы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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