Загитова заявила об уходе из Кубка Первого канала

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что покидает Кубок Первого канала, сразу после его завершения в Челябинске. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции по итогам кубка, передает корреспондент URA.RU.
«Просто я посчитала, что уже хватит и нужно дорогу молодым. Вот мой следующий предшественник, вот мой человек, которому я доверяю и рекомендую», — внезапно заявила Загитова и указала на сидящего рядом Марка Кондратюка.
Спортсменка отметила, что она уже привыкла к тому, что люди разбирают все ее слова, ее внешность и ее поведение. Но у нее уже есть к этому иммунитет, отметила Загитова.
В результате двух дней соревнований победа в Кубке досталась команде синих во главе с Анной Щербаковой (101 балл) . На втором месте красные под руководством Алины Загитовой (95 баллов) и на третьем команда белых, представляющие Александру Игнатову (92 балла).
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