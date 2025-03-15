15 марта 2025

Загитова заявила об уходе из Кубка Первого канала

Загитова покидает Кубок Первого канала по личным мотивам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсменка заявила, что готова дать дорогу молодым
Спортсменка заявила, что готова дать дорогу молодым Фото:

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что покидает Кубок Первого канала, сразу после его завершения в Челябинске. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции по итогам кубка, передает корреспондент URA.RU. 

«Просто я посчитала, что уже хватит и нужно дорогу молодым. Вот мой следующий предшественник, вот мой человек, которому я доверяю и рекомендую», — внезапно заявила Загитова и указала на сидящего рядом Марка Кондратюка.

Спортсменка отметила, что она уже привыкла к тому, что люди разбирают все ее слова, ее внешность и ее поведение. Но у нее уже есть к этому иммунитет, отметила Загитова.

В результате двух дней соревнований победа в Кубке досталась команде синих во главе с Анной Щербаковой (101 балл) . На втором месте красные под руководством Алины Загитовой (95 баллов) и на третьем команда белых, представляющие Александру Игнатову (92 балла).

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Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что покидает Кубок Первого канала, сразу после его завершения в Челябинске. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции по итогам кубка, передает корреспондент URA.RU.  «Просто я посчитала, что уже хватит и нужно дорогу молодым. Вот мой следующий предшественник, вот мой человек, которому я доверяю и рекомендую», — внезапно заявила Загитова и указала на сидящего рядом Марка Кондратюка. Спортсменка отметила, что она уже привыкла к тому, что люди разбирают все ее слова, ее внешность и ее поведение. Но у нее уже есть к этому иммунитет, отметила Загитова. В результате двух дней соревнований победа в Кубке досталась команде синих во главе с Анной Щербаковой (101 балл) . На втором месте красные под руководством Алины Загитовой (95 баллов) и на третьем команда белых, представляющие Александру Игнатову (92 балла).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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