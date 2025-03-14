«Скрывался под личиной охранника»: в Челябинске отдали под суд неуловимого убийцу

В челябинский суд поступило дело убийцы, восемь лет скрывавшегося от следствия

15 марта 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Челябинец убивал жертв одним выстрелом в голову Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинском облсуде должны были рассмотреть дело экс-сотрудника вневедомственной охраны Дениса Арбонена. Его обвиняли в нескольких тяжких преступлениях, самым жестоким из которых стало убийство двух человек. Согласно материалам дела, кровавый путь Арбонена начался в 2016 году: первой жертвой стал таксист в Екатеринбурге, а в 2019 году — пенсионерка в Кыштыме. Задержали же предполагаемого убийцу лишь в феврале 2024 года. Чем началась и закончилась история убийств — в материале URA.RU. Карьерный путь обвиняемого Арбонен служил во вневедомственной охране Кыштыма с 2012 года. По службе мужчина двигался уверенно: за достаточно короткое время он вырос со стажера до старшего группы задержания. Мужчина занимался спортом, ходил в зал. В общем, держал себя в форме для повышения качественных показателей на службе. Перелом №1 Переломный момент, судя по материалам дела (имеются в распоряжении URA.RU), произошел в сентябре 2016 года. До этого Арбонен похитил не закрепленный за коллегой пистолет «Макарова» из комнаты хранения оружия. К тому моменту он уже располагал неким количеством патронов к нему. Следователь указывает, что взять он их мог где угодно, начиная с покупки в интернете и заканчивая служебными стрельбами. В полной боеготовности Арбонен отправился в Екатеринбург. Опрошенные после свидетели дали понять следователям, что в город мужчина приезжал часто. В основном — для знакомства с девушками. Но в сентябре 2016 года Арбонен, судя по материалам, прибыл в Екатеринбург не для знакомства. У одного из торговых павильонов он приметил таксиста, которого попросил довезти до нужной точки. Тот, естественно, согласился. Вскоре машину таксиста нашли сгоревшей на территории гаражного кооператива. В салоне находился водитель с простреленной головой. Тогда на Арбонена никто не подумал. Не было никаких ниточек, которые бы связали его с убийством и, как выяснится позднее, ограблением уже мертвого таксиста. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, но следствие зашло в тупик. Годы без убийств Следователь указывает, что на протяжении последующих трех лет Арбонен исправно нес службу. Пистолет, который он, по версии следствия, когда-то похитил из комнаты хранения оружия, закрепили за ним. Никто из близких родственников и товарищей Арбонена не догадывался о случившемся осенью 2016 года. Перелом №2 Второй переломный момент, как считает следствие, случился осенью 2019 года. Арбонен, согласно материалам дела, решил убить пенсионерку, живущую в одной из квартир на улице Карла Либкнехта в Кыштыме. Следователь отмечает, что Арбонен достоверно знал, что квартира женщины находится под охраной. Он проник к ней, воспользовавшись доверием. При себе он снова имел служебный «Макаров», который похитил, взяв на чистку. Как итог — еще один труп с простреленной головой. После убийства пенсионерки Арбонен, как и в сценарии с таксистом, ограбил ее. Судя по материалам, он сорвал с нее кольца и серьги, обчистил квартиру. Пытаясь скрыть следы преступления, поджег жилище. Почерк убийцы После убийства пенсионерки было возбуждено уголовное дело. При этом в обоих делах было общее место — убийство посредством одиночного выстрела в голову с последующим ограблением и поджогом. Но и тогда на Арбонена не подумали. Только с помощью многочисленных экспертиз и допросов удалось выйти на сотрудника, который, к слову, с 2020 года уже ушел со службы. Почти пять лет расследования На протяжении почти пяти лет следователи пытались найти зацепки. По итогу в феврале 2024 года им удалось выйти на Арбонена. Свидетели событий 2016 и 2019 годов были вызваны для допроса. Спустя столько лет они подтвердили свои показания. А некоторые, которым удалось заметить Арбонена в дни убийств, опознали в мужчине предполагаемого убийцу. Пошел в отказ Арбонен после задержания и все время следствия всячески отрицал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он ставил под сомнения показания свидетелей и заявлял о своей непричастности. Следователь заключает, что подобная позиция Арбонена — не что иное, как способ защиты. Мужчина пытался всеми способами уклониться от уголовной ответственности. При этом, по мнению следователя, собранные по делу доказательства полностью подтверждают вину обвиняемого. Адвокаты Арбонена также склонны считать своего подзащитного невиновным. По их мнению, описанному в материалах дела, к преступлениям могут быть причастны другие сотрудники вневедомственной охраны Кыштыма. Предъявление и перепредъявление обвинений После задержания Арбонену было предъявлено обвинение по факту убийства. После же к делу прибавились обвинения в разбое, хищении оружия, умышленном уничтожении или повреждении имущества, превышении должностных полномочий. Все время следствия Арбонен провел в СИЗО. Начало судебного процесса Расследование по делу было завершено в феврале 2025 года. Материалы после утверждения обвинительного заключения были направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Он выбрал СВО Согласно базе Челябинского облсуда, материалы дела поступили для изучения к судье Елене Давыдовой. Она должна была принять решение о судебном разбирательстве. Но суда не случилось, так как Арбонен подписал контракт и отправился на СВО. Производство по делу было приостановлено. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — говорится в карточке дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском облсуде должны были рассмотреть дело экс-сотрудника вневедомственной охраны Дениса Арбонена. Его обвиняли в нескольких тяжких преступлениях, самым жестоким из которых стало убийство двух человек. Согласно материалам дела, кровавый путь Арбонена начался в 2016 году: первой жертвой стал таксист в Екатеринбурге, а в 2019 году — пенсионерка в Кыштыме. Задержали же предполагаемого убийцу лишь в феврале 2024 года. Чем началась и закончилась история убийств — в материале URA.RU. Арбонен служил во вневедомственной охране Кыштыма с 2012 года. По службе мужчина двигался уверенно: за достаточно короткое время он вырос со стажера до старшего группы задержания. Мужчина занимался спортом, ходил в зал. В общем, держал себя в форме для повышения качественных показателей на службе. Переломный момент, судя по материалам дела (имеются в распоряжении URA.RU), произошел в сентябре 2016 года. До этого Арбонен похитил не закрепленный за коллегой пистолет «Макарова» из комнаты хранения оружия. К тому моменту он уже располагал неким количеством патронов к нему. Следователь указывает, что взять он их мог где угодно, начиная с покупки в интернете и заканчивая служебными стрельбами. В полной боеготовности Арбонен отправился в Екатеринбург. Опрошенные после свидетели дали понять следователям, что в город мужчина приезжал часто. В основном — для знакомства с девушками. Но в сентябре 2016 года Арбонен, судя по материалам, прибыл в Екатеринбург не для знакомства. У одного из торговых павильонов он приметил таксиста, которого попросил довезти до нужной точки. Тот, естественно, согласился. Вскоре машину таксиста нашли сгоревшей на территории гаражного кооператива. В салоне находился водитель с простреленной головой. Тогда на Арбонена никто не подумал. Не было никаких ниточек, которые бы связали его с убийством и, как выяснится позднее, ограблением уже мертвого таксиста. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, но следствие зашло в тупик. Следователь указывает, что на протяжении последующих трех лет Арбонен исправно нес службу. Пистолет, который он, по версии следствия, когда-то похитил из комнаты хранения оружия, закрепили за ним. Никто из близких родственников и товарищей Арбонена не догадывался о случившемся осенью 2016 года. Второй переломный момент, как считает следствие, случился осенью 2019 года. Арбонен, согласно материалам дела, решил убить пенсионерку, живущую в одной из квартир на улице Карла Либкнехта в Кыштыме. Следователь отмечает, что Арбонен достоверно знал, что квартира женщины находится под охраной. Он проник к ней, воспользовавшись доверием. При себе он снова имел служебный «Макаров», который похитил, взяв на чистку. Как итог — еще один труп с простреленной головой. После убийства пенсионерки Арбонен, как и в сценарии с таксистом, ограбил ее. Судя по материалам, он сорвал с нее кольца и серьги, обчистил квартиру. Пытаясь скрыть следы преступления, поджег жилище. После убийства пенсионерки было возбуждено уголовное дело. При этом в обоих делах было общее место — убийство посредством одиночного выстрела в голову с последующим ограблением и поджогом. Но и тогда на Арбонена не подумали. Только с помощью многочисленных экспертиз и допросов удалось выйти на сотрудника, который, к слову, с 2020 года уже ушел со службы. На протяжении почти пяти лет следователи пытались найти зацепки. По итогу в феврале 2024 года им удалось выйти на Арбонена. Свидетели событий 2016 и 2019 годов были вызваны для допроса. Спустя столько лет они подтвердили свои показания. А некоторые, которым удалось заметить Арбонена в дни убийств, опознали в мужчине предполагаемого убийцу. Арбонен после задержания и все время следствия всячески отрицал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он ставил под сомнения показания свидетелей и заявлял о своей непричастности. Следователь заключает, что подобная позиция Арбонена — не что иное, как способ защиты. Мужчина пытался всеми способами уклониться от уголовной ответственности. При этом, по мнению следователя, собранные по делу доказательства полностью подтверждают вину обвиняемого. Адвокаты Арбонена также склонны считать своего подзащитного невиновным. По их мнению, описанному в материалах дела, к преступлениям могут быть причастны другие сотрудники вневедомственной охраны Кыштыма. После задержания Арбонену было предъявлено обвинение по факту убийства. После же к делу прибавились обвинения в разбое, хищении оружия, умышленном уничтожении или повреждении имущества, превышении должностных полномочий. Все время следствия Арбонен провел в СИЗО. Расследование по делу было завершено в феврале 2025 года. Материалы после утверждения обвинительного заключения были направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Согласно базе Челябинского облсуда, материалы дела поступили для изучения к судье Елене Давыдовой. Она должна была принять решение о судебном разбирательстве. Но суда не случилось, так как Арбонен подписал контракт и отправился на СВО. Производство по делу было приостановлено. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — говорится в карточке дела.