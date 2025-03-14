На улицы Челябинска 15 марта вышли подметально-уборочные машины. Соответствующее распоряжение дал глава города Алексей Лошкин.
«Погода позволяет нам привлекать пылесосы и специальные уборочные машины, чтобы эффективнее собирать грязь. Также пора начинать мойку дорог и тротуаров под давлением, чтобы максимально очистить город, пользуясь положительными температурами воздуха», — приводит слова Алексея Лошкина Администрация города.
В мэрии напомнили, что очистка дорог после осадков является наиболее эффективной. Дождь размягчает грязь, а спецтехника ее удаляет.
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