14 марта 2025

Челябинский мэр Лошкин вывел на улицы дорожные пылесосы. Видео

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Пылесосы помогают убрать грязь с улиц Челябинска
Пылесосы помогают убрать грязь с улиц Челябинска Фото:

На улицы Челябинска 15 марта вышли подметально-уборочные машины. Соответствующее распоряжение дал глава города Алексей Лошкин.

«Погода позволяет нам привлекать пылесосы и специальные уборочные машины, чтобы эффективнее собирать грязь. Также пора начинать мойку дорог и тротуаров под давлением, чтобы максимально очистить город, пользуясь положительными температурами воздуха», — приводит слова Алексея Лошкина Администрация города.

В мэрии напомнили, что очистка дорог после осадков является наиболее эффективной. Дождь размягчает грязь, а спецтехника ее удаляет.

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На улицы Челябинска 15 марта вышли подметально-уборочные машины. Соответствующее распоряжение дал глава города Алексей Лошкин. «Погода позволяет нам привлекать пылесосы и специальные уборочные машины, чтобы эффективнее собирать грязь. Также пора начинать мойку дорог и тротуаров под давлением, чтобы максимально очистить город, пользуясь положительными температурами воздуха», — приводит слова Алексея Лошкина Администрация города. В мэрии напомнили, что очистка дорог после осадков является наиболее эффективной. Дождь размягчает грязь, а спецтехника ее удаляет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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