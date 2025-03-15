Загитова пожаловалась на сложную эстафету в Челябинске в борьбе за Кубок Первого канала

Сегодня Челябинск стал свидетелем второго дня ледового шоу с участием российских звезд фигурного катания под предводительством Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Александры Игнатовой (Трусовой). Болельщики, затаив дыхание следят за тем, чья из команд в итоге поднимет Кубок Первого канала. Во время эстафеты Загитова успела пожаловаться на ее повышенную сложность, передает корреспондент URA.RU.
«Атмосфера царит праздничная. На льду сражаются три команды, каждая из которых представляет один из цветов российского флага. „Красные“ под руководством Алины Загитовой, „Синие“ во главе с Анной Щербаковой и „Белые“, представляющие Александру Игнатову (Трусову). В каждой команде — четыре одиночника (мужчины и женщины), одна спортивная пара и один танцевальный дуэт. Выступающие фигуристы отмечали поддержку болельщиков. Были и курьезные моменты — когда команда проходили полосу препятствий, „красные“ сломали один из ее элементов, а Загитова пожаловалась, что эстафеты очень сложные», — передает корреспондент URA.RU.
Сейчас объявлен перерыв. Промежуточный результат соревнований — «Синие» во главе с Щербаковой набрали 75 баллов, на втором месте «Красные» под руководством Загитовой (66 балов) и аутсайдерами кубка стала команда «Белых», представляющие Игнатову (57 баллов).
Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит 15-16 марта на арене «Трактор». В большом спортивном событии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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