На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области десятки людей застряли на сломавшемся подъемнике. Об этом рассказали сами отдыхающие в социальных сетях.
«Десятки людей застряли на подъемнике ГЛЦ „Солнечная Долина“. Более часа люди сидят на подъемнике, без какой-либо информации», — цитирует telegram-канал «Новости Челябинска» сообщение от подписчика.
В Главном Управлении МЧС по региону URA.RU прокомментировали, что на место приехали специалисты поисково-спасательной службы. Подъемник удалось вновь ввести в эксплуатацию, а лыжники и сноубордисты самостоятельно покинули скамьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!