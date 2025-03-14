14 марта 2025

Десятки людей застряли на подъемнике на челябинском курорте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди час просидели на подъемнике в ГЛК «Солнечная долина» (архивное фото)
Люди час просидели на подъемнике в ГЛК «Солнечная долина» (архивное фото) Фото:

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области десятки людей застряли на сломавшемся подъемнике. Об этом рассказали сами отдыхающие в социальных сетях.

«Десятки людей застряли на подъемнике ГЛЦ „Солнечная Долина“. Более часа люди сидят на подъемнике, без какой-либо информации», — цитирует telegram-канал «Новости Челябинска» сообщение от подписчика.

В Главном Управлении МЧС по региону URA.RU прокомментировали, что на место приехали специалисты поисково-спасательной службы. Подъемник удалось вновь ввести в эксплуатацию, а лыжники и сноубордисты самостоятельно покинули скамьи.

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На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области десятки людей застряли на сломавшемся подъемнике. Об этом рассказали сами отдыхающие в социальных сетях. «Десятки людей застряли на подъемнике ГЛЦ „Солнечная Долина“. Более часа люди сидят на подъемнике, без какой-либо информации», — цитирует telegram-канал «Новости Челябинска» сообщение от подписчика. В Главном Управлении МЧС по региону URA.RU прокомментировали, что на место приехали специалисты поисково-спасательной службы. Подъемник удалось вновь ввести в эксплуатацию, а лыжники и сноубордисты самостоятельно покинули скамьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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