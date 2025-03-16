ВС РФ ликвидировали одного из главарей «Правого сектора»*

В Запорожской области ликвидирован один из лидеров террористической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Михаил Алексеев. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«На степногорском направлении ликвидирован Михаил Алексеев», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что его ликвидация произошла, предположительно, в результате атаки российских дронов. Алексеев имел позывной Рембрандт.
* «Правый сектор» — экстремистская организация, признана в России террористической и запрещена
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.