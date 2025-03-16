ВС РФ ликвидировали одного из главарей «Правого сектора»*

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Алексеев был ликвидирован в результате атаки дронов
Алексеев был ликвидирован в результате атаки дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области ликвидирован один из лидеров террористической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Михаил Алексеев. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«На степногорском направлении ликвидирован Михаил Алексеев», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что его ликвидация произошла, предположительно, в результате атаки российских дронов. Алексеев имел позывной Рембрандт.

*  «Правый сектор» — экстремистская организация, признана в России террористической и запрещена

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В Запорожской области ликвидирован один из лидеров террористической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Михаил Алексеев. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «На степногорском направлении ликвидирован Михаил Алексеев», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что его ликвидация произошла, предположительно, в результате атаки российских дронов. Алексеев имел позывной Рембрандт. *  «Правый сектор» — экстремистская организация, признана в России террористической и запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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