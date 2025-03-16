Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность восстановления обязательной военной службы из-за якобы «угрозы со стороны России» и неопределенности в отношении поддержки США. Об этом пишет издание AFP.
«Европейские страны обсуждают возможность восстановления обязательной военной службы», — говорится в материале. Военные эксперты подчеркивают, что для того, чтобы страны ЕС смогли эффективно противостоять России в условиях снижения поддержки со стороны США, им может понадобиться привлечь до 300 тысяч новых военнослужащих.
Несмотря на поддержку идеи призыва в таких странах, как Франция и Германия, многие европейцы не готовы воевать. Политические и экономические издержки, связанные с восстановлением службы, вызывают сомнения среди лидеров стран НАТО, и большинство из них не планируют возвращение обязательной военной службы. Тем не менее, некоторые страны, такие как Польша, рассматривают возможность создания программ подготовки бойцов.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон ищет способы мобилизации молодежи на добровольной основе. Он подчеркивает необходимость повышения обороноспособности Европы.
В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила собрать 800 миллиардов евро за четыре года для перевооружения стран ЕС. Глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер отметил, что перевооружение целенаправленно направлено против России.
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