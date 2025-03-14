Челябинские дорожники назвали дату ремонта разбитых участков трассы М-5

На разбитом участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области планируют начать ремонт горячими смесями с понедельника, 17 марта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Упрдор «Южный Урал».
«Дорожное полотно на участке 1578 — 1598 километр (Ашинский район — прим. URA.RU) ежедневно ремонтируется холодными смесями. В связи с установлением устойчивых положительных температур с понедельника, 17 марта, планируем запустить ремонт уже горячим асфальтом», — прокомментировали в Упрдоре.
В дорожной компании уточнили, что указанный участок планируется включить в программу ремонтных работ на 2025-2026 годы. Причина быстрого износа дороги — повышенный автомобильный трафик.
Из-за неудовлетворительного состояния полотна на участке от Усть-Катава до Аши затруднено движение автомобильного транспорта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на вечер 15 марта длина пробка составляет около 50 километров. Движение идет, но медленно.
На отрезке трассы от границы с республикой Башкортостан (1548 километр) до поселка в Кропачево в Челябинской области (1609 километр) идет реконструкция и строительство с расширением до четырех полос. На участке трассы с 1548 по 1564 километр в Ашинском районе движение запустили по временной объездной дороге, с 1564 по 1578 — по новому дорожному полотну. Завершение строительства на участке в рамках третьего этапа реконструкции трассы М-5 запланировано на 2026 год.
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