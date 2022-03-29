В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ханты-Мансийске чиновник из окружного правительства на джипе сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Запись ДТП опубликована в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». На ней видно, что джип начинает движение, когда по пешеходному переходу идет женщина. Автомобиль ее сбивает и затем она оказывается под колесами. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что за рулем джипа находился окружной чиновник. «Это начальник отдела в одном из департаментов правительства ХМАО. Сейчас с ним проводит работу полиция», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД ХМАО отказались раскрывать персональные данные водителя автомобиля. «По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ — „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“. Решается вопрос о мере пресечения для данного водителя», — прокомментировали в окружной полиции. Там также добавила, что пострадавшая в аварии госпитализирована. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что глава поселка Перегребное из ХМАО Андрей Козлов сбил на машине пенсионерку. После ДТП у нее возникли проблемы со здоровьем.