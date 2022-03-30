30 марта 2022
29 марта 2022

В ХМАО Росгвардия задержала 8 человек, подозреваемых в терроризме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Росгвардия ХМАО задержала восемь потенциальных террористов Фото:

Росгвардия ХМАО по итогам 2021 года задержала восемь человек, которые подозреваются в терроризме. Об этом заявил глава окружного ведомства Евгений Симаков на заседании югорской думы, где отчитывался перед депутатами о проделанной работе, передает корреспондент URA.RU.

«Силами ОМОН и СОБР было проведено около трех тысяч специальных мероприятий, в ходе которых задействовалось свыше 12 тысяч сотрудников. Результатом явилось пресечение преступной деятельности 247 граждан, из которых восемь подозреваются в совершении преступлений террористического экстремистского характера», — сообщил Симаков. Он также уточнил, что в результате действий силовиков у задержанных были изъяты взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики, литература экстремистского содержания.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседании окружной Думы депутат Михаил Селюков был впечатлен оснащением чеченских бойцов Росгвардии. Симаков же заявил, что югорские силовики экипированы всем необходимым обмундированием и оружием.

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Росгвардия ХМАО по итогам 2021 года задержала восемь человек, которые подозреваются в терроризме. Об этом заявил глава окружного ведомства Евгений Симаков на заседании югорской думы, где отчитывался перед депутатами о проделанной работе, передает корреспондент URA.RU. «Силами ОМОН и СОБР было проведено около трех тысяч специальных мероприятий, в ходе которых задействовалось свыше 12 тысяч сотрудников. Результатом явилось пресечение преступной деятельности 247 граждан, из которых восемь подозреваются в совершении преступлений террористического экстремистского характера», — сообщил Симаков. Он также уточнил, что в результате действий силовиков у задержанных были изъяты взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики, литература экстремистского содержания. Ранее URA.RU сообщало, что на заседании окружной Думы депутат Михаил Селюков был впечатлен оснащением чеченских бойцов Росгвардии. Симаков же заявил, что югорские силовики экипированы всем необходимым обмундированием и оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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