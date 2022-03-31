Депутат Думы ХМАО впечатлился бойцами Кадырова

31 марта 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Депутат Думы ХМАО Михаил Селюков был впечатлен усилиями главы Чечни Рамзана Кадырова по обеспечению бойцов Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Думы ХМАО Михаил Селюков похвалил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова за материальное обеспечение бойцов Росгвардии из Грозного. Об этом он заявил во время обсуждения доклада по итогам работы главы югорской Росгвардии Евгения Симакова за 2021 год на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Очень явно замечается работа Росгвардии которая расквартирована в Чеченской республике и конкретно генерал-лейтенанта Рамзана Кадырова. На самом деле очень позитивное идет отношение ко всей ситуации. Там идет достаточно серьезная поддержка со стороны власти региональной. Обмундирование, специальная техника, медицина и так далее. Может быть посмотреть какие у нас есть возможности, регион достаточно бюджетно обеспеченный. Чем можно помочь в данном конкретном направлении?», — поинтересовался Селюков у главы югорской Росгвардии. Симаков в ответном слове заявил, что бойцы Росгвардии ХМАО обеспечены всем необходимым. «Укомплектование всеми видами вооружения, боеприпасов, специальных средств, инженерных средств, осуществляется в соответствии с нормами. Но помощь, конечно, она ребятам понадобится. В плане моральной поддержки и того, что о них помнят, ими гордятся», — заявил глава Росгвардии ХМАО. Спикер Думы Югры Борис Хохряков также уточнил, что из окружного бюджета также выделяется финансирование на нужды Росгвардии. «Региональное правительство точно также выделяет средства не будем говорить, на какие цели. Присутствующие здесь депутаты из личных средств помогают Росгвардии», — прокомментировал Хохряков. Подразделения Росгвардии из Чечни принимают участие в спецоперации на Украине. Она была начата 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных россиян поддержали решение президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Думы ХМАО Михаил Селюков похвалил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова за материальное обеспечение бойцов Росгвардии из Грозного. Об этом он заявил во время обсуждения доклада по итогам работы главы югорской Росгвардии Евгения Симакова за 2021 год на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «Очень явно замечается работа Росгвардии которая расквартирована в Чеченской республике и конкретно генерал-лейтенанта Рамзана Кадырова. На самом деле очень позитивное идет отношение ко всей ситуации. Там идет достаточно серьезная поддержка со стороны власти региональной. Обмундирование, специальная техника, медицина и так далее. Может быть посмотреть какие у нас есть возможности, регион достаточно бюджетно обеспеченный. Чем можно помочь в данном конкретном направлении?», — поинтересовался Селюков у главы югорской Росгвардии. Симаков в ответном слове заявил, что бойцы Росгвардии ХМАО обеспечены всем необходимым. «Укомплектование всеми видами вооружения, боеприпасов, специальных средств, инженерных средств, осуществляется в соответствии с нормами. Но помощь, конечно, она ребятам понадобится. В плане моральной поддержки и того, что о них помнят, ими гордятся», — заявил глава Росгвардии ХМАО. Спикер Думы Югры Борис Хохряков также уточнил, что из окружного бюджета также выделяется финансирование на нужды Росгвардии. «Региональное правительство точно также выделяет средства не будем говорить, на какие цели. Присутствующие здесь депутаты из личных средств помогают Росгвардии», — прокомментировал Хохряков. Подразделения Росгвардии из Чечни принимают участие в спецоперации на Украине. Она была начата 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных россиян поддержали решение президента.