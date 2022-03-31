31 марта 2022

В сгоревшем доме в Челябинской области найдено тело женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, огонь, село запасное
Дом сгорел полностью Фото:

После пожара в частном доме в поселке Кропачево Ашинского района Челябинской области обнаружили тело женщины. По информации источника URA.RU в правоохранительных органах, возможно, хозяйка дома покончила с собой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании жилого дома площадью 48 кв. метров поступило в 23:29. «На место были направлены четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. В ходе разведки данного дома было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Причины пожара устанавливаются», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС области.

По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, женщина покончила с собой. В обстоятельствах ее гибели разбирается Следственный комитет. В пресс-службе СУ СКР области пообещали прокомментировать ход расследования позднее.

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После пожара в частном доме в поселке Кропачево Ашинского района Челябинской области обнаружили тело женщины. По информации источника URA.RU в правоохранительных органах, возможно, хозяйка дома покончила с собой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании жилого дома площадью 48 кв. метров поступило в 23:29. «На место были направлены четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. В ходе разведки данного дома было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Причины пожара устанавливаются», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС области. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, женщина покончила с собой. В обстоятельствах ее гибели разбирается Следственный комитет. В пресс-службе СУ СКР области пообещали прокомментировать ход расследования позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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