В сгоревшем доме в Челябинской области найдено тело женщины

Дом сгорел полностью Фото: Илья Московец © URA.RU

После пожара в частном доме в поселке Кропачево Ашинского района Челябинской области обнаружили тело женщины. По информации источника URA.RU в правоохранительных органах, возможно, хозяйка дома покончила с собой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании жилого дома площадью 48 кв. метров поступило в 23:29. «На место были направлены четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. В ходе разведки данного дома было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Причины пожара устанавливаются», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС области.

По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, женщина покончила с собой. В обстоятельствах ее гибели разбирается Следственный комитет. В пресс-службе СУ СКР области пообещали прокомментировать ход расследования позднее.